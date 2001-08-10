Спектакль Чехов-центра номинировали на премию «Золотая Маска»

Спектакль сахалинского Чехов-центра «Гроза» номинирован на Российскую национальную театральную премию «Золотая Маска». Экспертный совет выдвинул постановку на соискание в пяти номинациях: «Лучший спектакль в драме. Большая форма», «Лучшая работа режиссера» - Александр Созонов, «Лучшая женская роль второго плана» - Алиса Медведева, «Лучшая мужская роль второго плана» - Александр Ли, «Лучшая работа художника в драматическом театре» - Алина Алимова, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на учреждение.

Как отметила директор Чехов-центра Татьяна Корнеева, впервые спектакль сахалинского театра удостоен номинации самой престижной театральной премии России: «Это высочайшая оценка нашей работы театральными экспертами. Особая гордость, что спектакль получил главную номинацию - «Лучший спектакль в драме». Я поздравляю весь коллектив нашего театра с этой очень важной победой, и благодарю каждого за работу, за самоотдачу и профессионализм!».

Эксперты драматического театра и театра кукол фестиваля посмотрели в театрах и на видео 722 спектакля из 215 городов. По приглашению Президента фестиваля «Золотая Маска» Игоря Костолевского «Гроза» Чехов-центра будет показана весной в Москве. Церемония вручения премии состоится 15 апреля 2020 года на сцене Московского концертного зала «Зарядье». В конкурсной программе национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска» примут участие 62 театра из 21 российского города. Всего же будет показано 79 спектаклей.

Напомним, что премьера спектакля «Гроза» по одноименной пьесе А.Н.Островского состоялась 21 октября 2018 года на большой сцене Сахалинского Международного театрального центра им. А.П.Чехова. Режиссер Александр Созонов, бережно сохранив классический текст, перенес место действия в будущее, а художник-постановщик спектакля, выпускница школы-студии МХАТ Алина Алимова придумала интересную урбанистическую сценографию и модные, нетривиальные костюмы. В сентябре 2019 года на Первом фестивале театров Дальнего Востока в Хабаровске постановка была высоко отмечена театральными критиками.