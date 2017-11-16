ПАО «Сахалинэнерго» обновило ежемесячный список должников

Компания «Сахалинэнерго» опубликовала ноябрьский список должников, в который входят исполнители коммунальных услуг (управляющие компании и ТСЖ, обслуживающие многоквартирный жилфонд). В разделе «Антирейтинг ИКУ» на сайте обособленного подразделения «Энергосбыт» размещена информация об организациях, имеющих просроченную задолженность за электроэнергию на начало ноября. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «РусГидро».

«Антирейтинг ИКУ» - это своеобразный «черный список» потребителей «Сахалинэнерго» из числа компаний, которые собирают с жителей многоквартирных домов плату за потребленную электроэнергию. При этом с энергетиками коммунальники не рассчитываются, а долги многих из них исчисляются миллионами рублей.

Некоторые потребители заключили с энергокомпанией соглашения о реструктуризации задолженности. В разделе «Антирейтинг ИКУ» в графах с суммами долга этих организаций внесены соответствующие отметки. Самые крупные долги по-прежнему у ООО «Корсаковская УК», ООО «Сакура плюс», МУП «Наш Дом» и ООО «Жилфонд-2» из Корсакова; МУП «ЖЭУ-10», ООО «Компроспект», ООО «Грин Палас Сервис», ООО «ЖЭУ №6», ООО «ЖЭУ-100», ООО «Эдем», ООО «Сахжилсервис» и ООО «Старый дом ЖЭУ-5» из Южно-Сахалинска.

«Сахалинэнерго» подчеркивает, что со всеми должниками ведется претензионно-исковая работа и напоминает: согласно изменениям в законодательстве ужесточена ответственность юридических лиц за нарушение платежной дисциплины. В частности увеличены пени за просрочку платежей: с 1-го по 60-й день просрочки размер штрафа для данной группы потребителей составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ; с 61-го по 90-й день – 1/170 ставки; с 91-го дня - 1/130 ставки рефинансирования.