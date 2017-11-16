Развитие томаринской типографии стало положительным примером программы поддержки предпринимательства

Приобретение печатного оборудования для томаринской типографии стало историей успеха – такое мнение у федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.

Глава администрации Томаринского городского округа Александр Кобелев посетил томаринскую типографию, чтобы обсудить с её директором Татьяной Рудиковой меры поддержки малого и среднего предпринимательства в Томаринском городском округе. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе администрации МО «Томаринский городской округ».

В 2017 году типография стала получателем кредита сахалинского фонда развития предпринимательства и муниципальной субсидии на приобретение нового оборудования. В результате опыт предприятия попал в раздел «Примеры историй успеха» интернет-сайта федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.

Как рассказала руководитель томаринской типографии Татьяна Рудикова, покупка нового современного ризографа позволила предприятию изменить облик районной газеты «Вести Томари», увеличив размер её полос с журнального формата А4 до более подходящего для газет формата А3.

- Это была наша давняя мечта, - поделилась Татьяна Рудикова. – Было непросто решиться на этот шаг, но мы это сделали. И это заслуга всего нашего коллектива. И мы благодарны администрации, что вы поддержали нашу инициативу, возместив часть затрат на приобретение нового печатного оборудования.

По словам директора предприятия, приобретённый типографией цифровой дупликатор формата А2 на сегодняшний день является единственным на Сахалине. Как и любой другой ризограф он несколько уступает по качеству печати изображений полиграфическому оборудованию крупных типографий, однако, является оптимальным решением для печати малотиражных районных газет, так как позволяет быстро, просто и без лишних издержек выпустить необходимый тираж в течение двух-трёх часов. Опытом томаринских издателей уже заинтересовались коллеги из Благовещенска и Зеи.

- Это большой прорыв для газеты и всего нашего района в целом. Газета пользуется популярностью у жителей Томари и сёл, её читают и ждут каждого нового номера, - поделился своим впечатлением Александр Кобелев. - Я искренне рад, что существующие на сегодняшний день в области и в нашем районе меры поддержки предпринимателей помогают им развивать свой бизнес и двигаться вперёд.

Возмещение муниципалитетом части затрат на покупку нового оборудования позволила типографии не только без проблем вернуть кредит, но и отремонтировать в этом году часть своих помещений. В ближайших планах предприятия – воспользоваться инструментами финансовой поддержки малого предпринимательства для дальнейшего ремонта здания, включая его кровлю.

Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Томаринском городском округе осуществляется в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная политика». Приоритетными направлениями программы являются производственная сфера, общественное питание, сфера бытовых услуг, торговля и сельское хозяйство. Основными мероприятиями муниципальной программы стали возмещение части затрат на открытие собственного дела начинающим предпринимателям, возмещение части затрат на приобретение оборудования, возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социальных магазинов, финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением нежилых помещений и их реконструкцией. Кроме финансовой, субъекты малого и среднего предпринимательства получают информационную поддержку, а также имущественные льготы.

За 2014-2016 годы помощь такой направленности в районе получили 62 субъекта малого и среднего предпринимательства на общую сумму 21,3 млн. рублей. В прошлом году в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 17 субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 15 индивидуальных предпринимателей и 2 юридических лица, получили финансовую поддержку. В 2017 году субсидирование предпринимателей из средств областного и местного бюджетов составит 14,7 млн рублей, что на 67 процентов больше прошлогодних объёмов.

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Томаринском районе был создан консультативный совет, основной работой которого является проведение круглых столов, горячих телефонных линий, форумов и индивидуальных консультаций о мерах государственной поддержки предпринимателей.

Помимо этого в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Томаринском районе на официальном сайте администрации городского округа создана вкладка «В помощь предпринимателю», где размещены полезные ссылки и необходимые предпринимателям нормативные документы.