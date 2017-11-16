Сотрудники ГИБДД приняли участие в акции «Не дай жизни остановиться»

В преддверии «Всемирного дня памяти жертв ДТП» сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по Охинскому городскому округу приняли участие в акции «Не дай жизни остановиться» по добровольной сдаче донорской крови. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделе информации и

общественных связей УМВД России. Цель данной акции привлечь внимание к проблемам дорожно-транспортного травматизма и тяжести последствий от ДТП.

Автомобиль является источником повышенной опасности. Автолюбители и профессионалы нередко становятся свидетелями дорожно-транспортных происшествий, в которых могут пострадать люди. В таких случаях жизнь пострадавшего зависит от оперативной работы медиков, мастерства хирургов и наличия незаменимого «живого» лекарства - донорской крови. Донорство - это благородная и ответственная миссия каждого здорового человека. Став донором, мы пополняем запас донорской крови и спасаем жизнь людям, нуждающимся в переливании крови.

Сдача крови - это важный шаг, который может помочь в трудную минуту, а иногда и спасти жизнь людей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.