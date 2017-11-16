В Южно-Сахалинске появилась возможность пройти тест на ВИЧ бесплатно

В областной столице проводятся мероприятия по профилактике ВИЧ-заболеваний. Как рассказали ТИА «Острова» в агентстве по развитию Южно-Сахалинска, это стало возможно в рамках реализации демографической политики в городском округе.

В городе зарегистрирован рост числа ВИЧ-инфицированных. Так, в 2016 году выявлено 67 случаев ВИЧ-инфекции, а за последние 10 месяцев 2017-го – уже 69. Преобладающей причиной заражения является наркопотребление.

В целях предупреждения дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции южносахалинцев призывают пройти тест на антитела к ВИЧ. Это можно сделать в рабочие дни с 8.00 до 17.00 в ГБУЗ «Сахалинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» (ул. Амурская, 53а, каб. 11). Обследование проводится абсолютно бесплатно. Справки по телефонам:72-21-09, 72-62-28.

Будьте внимательны не только к своему здоровью, но и к здоровью своих родных и близких. Чем раньше будет произведена диагностика заболевания и начато эффективное лечение, тем выше шансы достичь снижения количества вируса в организме, что позволит максимально увеличить продолжительность жизни и одновременно не стать источником заражения для других.

Узнать больше о профилактике и лечении ВИЧ и другую полезную информацию можно на официальном сайте ГБУЗ «Сахалинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом».