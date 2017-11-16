В Южно-Сахалинске проконсультируют граждан по вопросам защиты несовершеннолетних
В рамках всероссийского дня правовой помощи детям в областном центре 20 ноября состоится прием граждан.
Как рассказали ТИА «Острова» в агентстве по развитию Южно-Сахалинска, специалисты отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации областного центра совместно с представителями городской прокуратуры проведут бесплатные юридические консультации по вопросам защиты прав и интересов детей-инвалидов, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. К участию приглашаются законные представители несовершеннолетних (родители), а также опекуны и приемные родители.
Для удобства жителей также пройдут выездные общественные приемы, первый из которых состоится 17 ноября.
Консультацию специалистов по проблемам, связанным с нарушением прав несовершеннолетних горожан, могут получить все желающие.
Гражданам, пришедшем на прием, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и письменное обращение по существу имеющихся сведений о нарушениях законов, прав и свобод ребенка.
В день правовой помощи детям, 20 ноября, c 9.00 до 18.00 тематический прием для населения пройдет по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 28, каб. 100.
Выездные приемы прокуратуры Южно-Сахалинска состоятся:
17 ноября с 15.00 до 17.00 по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 159 (ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маячок»);
20 ноября с 15.00 до 17.00 по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 169, каб. 4 (отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Южно-Сахалинска).
Мероприятие будет проходить с 15.00 до 17.00 по адресу: ул. Комсомольская, 169, каб. 6. Справки по телефонам: 300-730, 300-732.
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