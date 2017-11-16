«Аэрофлот» подарил новогоднее счастье дальневосточным семьям

Социальная программа «Аэрофлота» для жителей Дальнего Востока позволяет дальневосточникам в преддверии Нового года своими глазами увидеть главную елку страны, красавицу Москву и подарить своим детям неповторимую атмосферу новогодних каникул. Как пояснили в компании, льготные тарифы действуют в течение всего года, однако в преддверии праздников приобретают особую значимость.

- Хотим на Новый год всей семьей полететь в Москву, посмотреть на центральную новогоднюю елку, нарядную Красную площадь. Есть ли шансы купить недорогие билеты?

Вопрос от Алевтины Тарасовой, проживающей в Невельске Сахалинской области, адресованный «Аэрофлоту», очень четко описывает ситуацию. Перелеты стоят немалых денег и далеко не каждая компания готова идти на компромисс. Особенно на малопопулярных направлениях. Выход из ситуации есть: так называемый «плоский» тариф.

- В течение всего года можно воспользоваться социальной программой и купить билет по «плоскому» тарифу. Цена на него стабильна – она не зависит ни от даты приобретения билета, ни от даты самого путешествия, нет также никаких возрастных ограничений при покупке. Стоимость перелета из Южно-Сахалинска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска и Магадана в Москву и обратно составляет 22 тысячи рублей, а в один конец – 13200. Тариф действует на всех собственных рейсах компании в экономическом классе, - отметили в компании «Аэрофлот».

Чем раньше путешественники озадачатся покупкой билета, тем больше вероятности купить его на «нужные» даты, ведь такие недорогие билеты пользуются повышенным спросом. В будущем году эта программа будет продолжена, более того, продажа билетов уже открыта.