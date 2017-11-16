Тихоокеанское
информационное агентство
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14:35, 16.11.17 | Новости общества Сахалина и Курил

С 23 по 25 ноября областной центр и прилегающие к нему районы ожидает отключение электроэнергии

С 23 по 25 ноября областной центр и прилегающие к нему районы ожидает отключение электроэнергии

В период с 23 по 25 ноября в некоторых домах Южно-Сахалинска и зданиях близлежащих районов города будут производиться плановые отключения электроэнергии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго». Согласно постановлению Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии…» компания информирует о ремонтных работах на линиях электропередачи и подстанциях. В связи с проводимыми работами ограничения в электроснабжении затронут потребителей по адресам:

- ул. Ленина, 184, 184-а, 196, 198; Ударная, 63; Хабаровская, 84-а, 84-б – 23 ноября с 9:00 до 17:00;

- ул. 2-я Центральная, 1, 1-а, 2-а; Весенняя – полностью; Высоцкого, 3, 5, 9; Ермака, 7, 12, 14, 15; пер. Ромашковый, 3, 5 – 24 ноября с 10:00 до 14:00;

- ул. 2-я Центральная, 39 – 97; 4-я Заречная, 34 – 61; Июльская, 65-а – 87; Флагманская, 8; пер. 2-й Заречный, 11 – 17-б, 46 – 25 ноября с 10:00 до 14:00;

- ул. 2-я Центральная, 4 – 39; 4-я Заречная, 5 – 48; Ариран, 2, 3, 4, 6; Армейская, 30-а – 25 ноября с 11:00 до 17:00.

Компания «Сахалинэнерго» отмечает, данные работы направлены на устранение дефектов оборудования и проведение его регламентного технического обслуживания, что в свою очередь влияет на качество и надежность электроснабжения. Энергокомпания просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничениями в подаче электроэнергии.

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