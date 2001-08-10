До начала зимы закончится обустройство места отдыха в поселке Весточка
Обустройство места туристического отдыха в поселке Весточка на Сахалине закончат к началу декабря 2017 года. Инициаторы реконструкции парка рассчитывают, что после его перестройки популярность достопримечательности вырастет.
– Во-первых, увеличится качество отдыха – строители добавят беседки, установят лавочки и бивуаки, обновят переходы через реку, а также поставят деревянные настилы, чтобы было удобнее перебираться. Во-вторых, после обустройства место станет привлекательнее для отдыхающих – появятся новые туристические программы, потому что мы сделаем его доступнее для заезда на автомобилях, – рассказывает руководитель агентства по туризму Сахалинской области Наталья Осипова. – Кроме того, мы предполагаем, что можно будет приезжать туда и зимой. Экономический эффект от этих факторов только возрастет.
На сегодняшний день строители расширили тропу, сделали дорогу, засыпали ее гравием. За месяц все находящиеся деревянные переходы и мосты будут заменены на новые. Теперь в место отдыха могут заезжать автобусы с туристическими группами. При этом на въезде установят шлагбаум.
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