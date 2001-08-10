К разработке мобильного приложения для туристов приступили на Сахалине

В Сахалинской области приступили к разработке мобильного приложения для путешественников. На сегодняшний день уже подписан договор с разработчиками. Они совместно с региональным туристско-информационным центром приступили к работе по созданию программы.

– Мы уже обговорили все нюансы с компанией Appreal. Они обещают завершить работу над приложением в течение месяца. Скоро нас подключат к системе настроек и мы начнем обеспечивать разработку контентом, – говорит исполняющая обязанности руководителя областного ТИЦ Оксана Бурак.

Особенностью приложения является то, что оно может работать без подключения к сети. Так, пользователь сможет просматривать карты и описания местности без интернета. Для этого необходимо заранее скачать приложение на смартфон.

Также в нем поддерживается функция планирования своего путешествия. В нем можно задать определенные дни, в которые запланированы выходы на природу. После этого приложение само выдаст маршруты, по которым можно будет пройти за это время. Пользователю будут доступны карта, текущее местоположение, а также описание культурных, исторических и природных достопримечательностей.