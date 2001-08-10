В Южно-Сахалинске стали известны победительницы юбилейного городского конкурса «Женщина года-2017»

В областном центре прошел юбилейный конкурс «Женщина года-2017». Он проводится администрацией города с 2008 года и проходит под патронатом мэра. Главная цель конкурса - привлечение общественного внимания к роли женщины в современном обществе и признание заслуг южносахалинок, добившихся значительных успехов в различных сферах деятельности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию Южно-Сахалинска.

В этом году в мероприятии приняли участие 23 представительницы прекрасного пола в возрасте от 26 до 75 лет. Это учителя, преподаватели, воспитатели, директора, медицинские работники и общественные деятели. После конкурсных испытаний, где участницы в формате визитной карточки рассказали о себе, своих достижениях и увлечениях, конкурсная комиссия выбрала победителя и лауреатов в каждой из номинаций. Торжественное награждение прошло в ДК «Родина».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин адресовал много теплых слов собравшимся и отметил, что традиционно произносить слова любви и признательности женщинам принято на 8 Марта и отрадно, что в нашем городе уже 10 лет есть еще и свой праздник, когда мы чествуем южносахалинок.

- Я не устану повторять, что в нашем городе живут и работают самые лучшие женщины. Наши южносахалинки красивые, одухотворенные, стильные. Очень много талантливых, целеустремленных женщин, которые добиваются максимальных результатов в своей профессиональной или общественной деятельности.

В этом году победителями и лауреатами конкурса «Женщина года» стали:

номинация «Лидер общественного движения»:

- Галина Минаева, директор автономной некоммерческой организации «Спортивно-туристский клуб Первопроходец» (победитель),

- Елена Сурдина, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Радость жизни» (лауреат),

- Ксения Бурова, учитель английского языка гимназии № 3 (лауреат);

номинация «Деловая женщина»:

- Елена Худайбердиева, директор государственного автономного учреждения культуры «Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова» (победитель),

- Юлия Платошина, генеральный директор ООО «Детский сад» (лауреат),

- Анна Загнойко, заведующая детским садом № 44 «Незабудка» (лауреат);

номинация «Сестра милосердия»:

- Татьяна Уланова, председатель правления КСК «Золотой мустанг» (победитель),

- Ольга Сердечная, старшая медицинская сестра городской поликлиники № 6 (лауреат);

Номинация «Сердце отдаю детям»:

- Ольга Никонова, инструктор по физической культуре детского сада № 44 «Незабудка» (победитель),

- Галина Боброва, воспитатель детского сада № 57 «Бусинка» (лауреат),

- Наталья Донцова, учитель русского языка и литературы гимназии № 1 (лауреат);

номинация «Культура и духовность»:

- Ольга Смирнова, музыкальный руководитель детского сада № 11 «Ромашка» (победитель),

- Светлана Судник, преподаватель изобразительного искусства детской художественной школы (лауреат),

- Ядвига Загоскина, руководитель клубного формирования 1-й категории ЦНК «Радуга» (лауреат);

номинация «Хранительница семейного очага»:

- Валерия Мощенко, руководитель воскресной школы «Березка» при храме Святого благоверного князя Александра Невского (победитель),

- Светлана Югай, воспитатель-наставник детского сада № 17 «Огонек» (лауреат),

- Александра Заболотская, консультант бюджетного департамента министерства финансов Сахалинской области (лауреат).

Победителям, лауреатам и участникам вручили дипломы и ценные подарки. Со словами поздравлений к участницам и победительницам обратилась и председатель Городской Думы Елена Столярова.

На торжественное мероприятие пригласили и победительниц прошлых лет. По признанию участниц, для каждой конкурс стал важным этапом в жизни и помог переосмыслить роль женщины в обществе.

Всего за 10 лет в конкурсе приняли участие 253 южносахалинки, 74 стали победителями и 147 лауреатами в номинациях «Лидер общественного движения», «Тепло материнского сердца», «Королева спорта», «Деловая женщина», «Сердце отдаю детям», «Милосердие во благо здоровья», «Покровительница муз», «Молодежный лидер», «Фея рукоделия», «Хранительница семейного очага», «Сестра милосердия», «Культура и духовность».