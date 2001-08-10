Южносахалинцев ожидает последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка
Жителей и гостей областного центра приглашают на завершающую в этом году сельскохозяйственную ярмарку на площади Ленина, которая пройдет 18 ноября. Также состоится выездная торговля в селе Ключи. Начало работы ярмарок в 10.00.
Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию Южно-Сахалинска, на площади Ленина в день ярмарки традиционно можно приобрести овощную, мясную, рыбную и молочную продукцию крупнейших сахалинских товаропроизводителей в большом ассортименте. Эта площадка работает до 16.00.
- Организация ярмарок выходного дня - одно из мероприятий по реализации проекта «Региональный продукт», который охватывает крупнейшие сахалинские сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства, реализующие населению определенный перечень продуктов питания по доступным ценам, - отметила и. о. начальника департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска Елена Михайловская. - Ярмарки стали востребованным форматом торговли как у населения, так и у самих производителей, ведь места для них предоставляются на безвозмездной основе.
В эту же субботу для жителей села Ключи у дома культуры организована работа выездной ярмарочной площадки. Свою продукцию на ней представят птицефабрика «Островная» (мясо кур и яйцо), КФХ «Пион» (овощи), ООО «РПК «Пятичье» (рыба, пресервы, рыбная гастрономия), ООО «Бон Аппетит» (свежая выпечка и кулинария), а также будут привозные фрукты. Время работы ярмарки - с 10.00 до 14.00.
Стоит напомнить, что в течение зимнего периода, как и прежде по пятницам и субботам с 10.00 до 16.00, работает муниципальная ярмарка за магазином «Техник» по улице Ленина. А в конце декабря на площади Ленина начнет действовать новогодний торговый городок, где можно будет купить праздничную атрибутику, кулинарию и тематические товары для торжества.
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