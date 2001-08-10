Островные спасатели предупреждают жителей тринадцати районов области о надвигающемся циклоне
Островные спасатели призывают жителей тринадцати районов острова отложить выезд за пределы населённых пунктов на время циклона. Такая мера предосторожности позволит снизить риск возникновения опасных ситуаций в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС России по Сахалинской области. В штормовом предупреждении говорится, что днем 18 ноября ожидается сильный снег и усиление ветра на территории Охинского, Углегорского, Долинского, Холмского, Анивского, Невельского, Корсаковского, Томаринского, Макаровского, Северо-Курильского, Южно-Курильского, Курильского районов и в городе Южно-Сахалинск. Во второй половине дня метель, на юго-востоке отложение мокрого снега. Кроме того, циклон продолжит свое воздействие 19 ноября и ночью 20 ноября на территории Северо-Курильского и Охинского районов.
Дежурная смена центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области направила в администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений, к реагированию готовы. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле специальных спасательных служб.
Жителям и гостям, находящимся на территории указанных районов спасатели рекомендуют воздержаться от выездов за пределы населённых пунктов без особой необходимости.
Кроме того, следует уточнить местонахождение родных и близких и принять меры, чтобы они успели подготовиться к непогоде. Туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать погоду в подготовленных для этого местах. При необходимости следует немедленно обратиться в дежурные службы.
Следует остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений. Ни в коем случае не следует приближаться к оборванным проводам.
Телефон пожарно-спасательной службы: 01 (со стационарного), 101 (с мобильного).
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