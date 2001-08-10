«Найдёнышам» и «подкидышам» начнут выплачивать пенсию

С 2018 года дети, родители которых неизвестны, будут получать социальную пенсию в таком же размере, как и те, кто потерял обоих родителей. Новой категорией получателей социальной пенсии являются девочки и мальчики, государственная регистрация рождения которых произведена на основании заявления о рождении найденного (подкинутого) ребенка. Под такой разряд выплат граждане попадают в случае, если мать не предъявила документ, удостоверяющий ее личность в медицинской организации, где происходили роды или в которую она обратилась уже после них.

Как сообщили ТИА «Острова» в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области, такое заявление может быть подано органами внутренних дел, опекой и попечительством, медицинской, воспитательным учреждением или организацией социального обслуживания.

Социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны, будет выплачиваться до достижения ими 18 лет. Если они будут обучаться очно в образовательных организациях по основным образовательным программам, пенсия будет выплачиваться им до окончания обучения, но не дольше, чем до достижения возраста 23 лет.

До принятия нового закона «подкидыши» изначально были поставлены в неравное материальное положение, даже по сравнению с детьми–сиротами. Это касается, прежде всего, финансовых возможностей при выходе из детдомов или по окончании образовательных учреждений. Такие граждане не имеют права на получение социальной пенсии по случаю потери кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного из родителей.

В случае усыновления «подкидыша» выплата пенсии будет прекращена.

Перед отделением Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области стоит задача сформировать списки всех детей, родители которых неизвестны, активно взаимодействуя с областными и муниципальными структурами. С января 2018 года планируется начать прием заявлений и документов о назначении пенсий от детей или их законных представителей.