В областном центре продолжается реализация проекта по строительству очистных сооружений
Сергей Надсадин совместно с профильными специалистами и представителями подрядчика проверил ход строительства комплексного проекта очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков областного центра.
Существующие в городе очистные сооружения советских времен устарели в техническом плане и их пропускная способность не соответствует объему общегородских сточных вод. Максимальная суточная мощность сейчас около 40 тысяч кубометров. Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию Южно-Сахалинска.
На условиях софинансирования из областного и городского бюджетов в 2013 году был начат высокотехнологичный строительный проект, аналогов которому в России единицы.
В качестве генерального подрядчика работы ведет «Сахалинская механизированная колонна № 68». Эта местная компания имеет солидный опыт и специализацию в сфере производственно-промышленного строительства. Такой объем общестроительных и монтажных работ предприятие закрывает полностью за счет собственных сил.
Как пояснил заместитель начальника управления капитального строительства города Южно-Сахалинска Владимир Зиневич, возникающие вопросы решаются подрядчиком оперативно. Работы по сооружениям, входящим в первый пусковой комплекс объекта, планируют завершить осенью следующего года. Тогда производительность очистных сооружений возрастет до 72 тысяч куб. метров в сутки. Механизм очистки канализационных стоков будет осуществляться поэтапно. Сначала стоки поступят через сооружения песколовки в цех механической очистки, затем направятся в комплексный блок глубокой биологической очистки, после чего пройдут процедуру очистки в блоке микрофильтров доочистки и в цехе обеззараживания ультрафиолетом. Это важно для гарантированного выполнения природоохранного законодательства. В перспективе мощность можно будет нарастить до 90 тысяч кубометров в сутки. Как отметили эксперты, примерно такой объем обеспечит потребность города в очистке канализационных стоков, в том числе и с учетом объемов от новых объектов перспективного строительства.
На территории почти в 20 гектаров уже возведены сооружения песколовки, механической и глубокой биологической очистки сточных вод, песковых площадок, блока микрофильтров доочистки, воздуходувного отделения, реконструированы существующая котельная и площадки компостирования, завершено строительство 2 вторичных радиальных отстойников, выполнен монтаж значительной части технологического оборудования и другие работы. Оборудование - самое современное, дающее возможность максимально автоматизировать процесс.
В ходе инспекционной поездки мэр города Сергей Надсадин оценил масштаб выполненных работ и дал ряд поручений. В частности, он потребовал от директора МКП «Городской Водоканал» Кирилла Подъякова не затягивать с вопросами приема и обучения специалистов для дальнейшей эксплуатации объекта.
- К этапу пусконаладки все структуры должны подойти уже готовыми, обеспечить функционирование технологической схемы стратегически важного для города объекта, - подчеркнул Сергей Надсадин.
Кроме того, он обратил внимание на необходимость дальнейшей тщательной проработки вопроса поставки оставшегося оборудования, чтобы не было простоев в работе.
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