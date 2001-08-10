В общественной приёмной Медведева наградили победителей конкурса рисунка

В региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева наградили победителей регионального этапа конкурса «Земля – наш Дом: экология в рисунках детей». Дипломы победителей получили трое ребят, воспитанников детских садов Южно-Сахалинска, остальные участники награждены благодарственными письмами от куратора проекта, депутата областной думы и руководителя приёмной Натальи Захарчук.

Три рисунка-победителя примут участие в следующем – общероссийском этапе конкурса. С 18 по 30 ноября 2017 года на странице в социальной сети «ВКонтакте» пройдет голосование за рисунки, собранные со всей страны, победители будут определены до 15 декабря. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия».

В конкурсе приняли участие воспитанники более 50 детских садов Южно-Сахалинска в возрасте от 3 до 7 лет. На его первом этапе из 80 рисунков лишь 12 было отобрано воспитателями и представлено на суд жюри. Свои работы ребята выполняли в разной технике рисования. Рисунки оценивали члены общественного совета проекта «Детские сады – детям», в их числе предприниматели, специалисты детсадов, родители. В качестве экспертов в оценке рисунков приняли участие специалист детской художественной школы и её выпускница.

В мероприятии приняли участие дети и их родители, подведение итогов конкурса стало маленьким праздником с угощением и подарками для юных художников. Дипломы получили воспитанник детского сада «Одуванчик», 6-летний Василий Курай, Елизавета Щекотова (5 лет, детский сад «Аленушка») и Жасмина Эшенкулова (6 лет, детский сад «Черемушки»).

Самым маленьким участником стал 3-летний Роман Сычев из детского сада «Ягодка».

- Хочу выразить благодарность родителям и воспитателям за активное участие в конкурсе, уверена, это только начало нашей совместной работы с родительскими коллективами, - обратилась к участникам Наталья Захарчук, - возможно, маленькая победа подвигнет вас отдать ребенка в художественную школу, увидеть его творческие способности, чтобы в дальнейшем достичь больших побед.

Конкурс «Земля – наш Дом: экология в рисунках детей» проводится в целях привлечения внимания дошкольников к проблемам сохранения окружающей среды, повышения уровня экологической культуры детей и эффективности работы дошкольных образовательных учреждений в сфере экологического воспитания в рамках проведения в Российской Федерации в 2017 году Года экологии.

Партийный проект «Единой России» «Детские сады – детям» направлен на создание условий для улучшения качества жизни семей с детьми и повышения уровня рождаемости. Партпроект держит на контроле доступность дошкольного образования, его качество, проводит постоянный мониторинг случаев необоснованного повышения родительской платы в детских садах, уделяет большое внимание повышению статуса профессии воспитателя.