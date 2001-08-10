В Невельске прошел всемирный день памяти жертв ДТП
Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября. На протяжении предшествующей недели сотрудники дорожной полиции Невельского городского округа проводили профилактические мероприятия, направленные на предотвращение дорожных трагедий. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
Цель всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий заключается в том, чтобы выразить соболезнования семьям погибших в ДТП, а также напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил дорожного движения на дорогах.
Сотрудники ГИБДД, волонтеры центра детского творчества и представители НГКО «Станица «Калмыковская» организовали памятную акцию «Нет жертвам ДТП». В ходе акции участникам дородного движения напомнили о смертельном ДТП, которое произошло ранним утром 24 июня 2017 года на пешеходном переходе. В результате происшествия тогда погибла девушка. Поэтому именно на этом участке дороги организаторы рассказывали водителям, пассажирам и пешеходам о причинах дорожных трагедий. Большинство трагедий - это результат нарушений правил дорожного движения, пренебрежение использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств, превышение скоростного режима и управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также неуважение к другим участникам дорожного движения.
В этот же день стартовала всероссийская социальная интернет-кампания «Пристегнись, Россия!» главным посланием, которой стало: «Я пристегнулся, пристегнись и ты!».
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть на дороге осторожными, строго соблюдать дорожный закон и помнить, что дома Вас ждут.
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