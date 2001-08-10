Первым получателям дальневосточного гектара начнут подключать электроэнергию
Компания «Сахалинэнерго» выполнила мероприятия, которые позволили подключить к централизованному электроснабжению первых трех получателей дальневосточных гектаров из Корсаковского и Анивского районов.
Всего в компанию поступило 78 заявок на технологические работы для подключения к электрическим сетям участков, полученных в рамках программы «Дальневосточный гектар». К настоящему времени подписано 54 договора на технологическое присоединение.
Как ТИА «Острова» рассказали в отделе информационной стратегии ПАО «Сахалинэнерго», большая часть договоров заключена по льготной ставке 550 рублей, так как заявители представили документы, подтверждающие близость границ участков к действующим электросетевым объектам энергокомпании. Согласно законодательству льготное присоединение мощности до 15 кВт возможно, если расстояние от границ участков заявителей до электросетевых объектов составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
Отметим, закон, регламентирующий выдачу дальневосточных гектаров, дает возможность получения помощи в оснащении инфраструктурой. Это возможно, если участки двадцати и более участников программы являются смежными, компактно расположены и находятся в границах населенного пункта или на расстоянии не более 20 километров от него. В этом случае администрациям муниципальных образований необходимо оказывать содействие в обустройстве территории. Пока только местные органы власти Долинского района конструктивно подошли к решению данного вопроса.
Напомним, с 1 февраля 2017 года начался третий этап реализации федеральной программы по предоставлению дальневосточных гектаров. В ходе него право на получение участков на Дальнем Востоке имеют все граждане России. Всего в уполномоченные органы Сахалинской области с начала реализации программы поступило более 13 тыс. заявок на предоставление земель в безвозмездное пользование.
Сахалинэнерго также отмечает, что на сайте компании есть онлайн-сервис «Личный кабинет», который позволяет клиентам подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям и отслеживать все этапы выполнения процедуры, не выходя из дома.
Зарегистрировавшись на сайте, клиент может направить заявление и копии всех необходимых документов в электронном виде без посещения пункта приема заявок.
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