«Плоские» тарифы дарят дальневосточникам тысячи открытий

Несколько лет назад родные Ольги перебрались из Хабаровска в Краснодарский край. С первого дня разлуки с дочерью и внучкой она начала откладывать на билеты, логистика предстояла сложная – сначала до Москвы, а оттуда уже на юг. Узнав про «плоские» тарифы в билетных кассах, Ольга приятно удивилась, и долгожданная поездка стала ближе и реальнее.

«Третий год летаю к родным в отпуск, внучка ждет с большим нетерпением, мы составляем подробный план и отправляемся всей семьей открывать новые места. В этом году, например, мы побывали в Сочи, я наконец увидела своими глазами Красную Поляну и знаменитую Олимпийскую деревню. Увидела прекрасное горное озеро Сукко под Анапой, удивительное место, похожее на маленькую шотландскую деревню!» - рассказала Ольга.

К планированию путешествий семья Ольги подходит очень тщательно, и каждый ее отпуск, словно выпуск программы «Дискавери». Таким образом они уже побывали в Геленджике и Ростове, теперь мечтают отправиться в Абхазию и на место съемок любимого семейного сериала «Сваты» - в поселок Кучугуры.

«По фиксированным тарифам поездка получается вполне бюджетной. Для дальневосточников очень важна такая поддержка, иначе не каждый может себе позволить встретиться с родными и близкими. Однако доступные билеты – это не только долгожданные встречи, но и возможность открыть для себя новые горизонты. Путешествия наполняют и вдохновляют меня, но я всегда скучаю по Хабаровску, здесь мой дом. Повидав любимую семью, возвращаюсь в любимый город, полная сил, и начинаю планировать следующую поездку. Очень здорово, что у Аэрофлота есть такая социальная программа, хотелось бы, чтобы она продолжалась, мне еще столько всего хочется увидеть!» - поделилась Ольга.

Она, несомненно, увидит и незабываемую Абхазию, и прекрасные Кучугуры, «Аэрофлот» продлил программу «плоских» тарифов и на следующий, 2018 год. Эта социальная акция была запущена национальным перевозчиком в 2015 году и действует на социально значимых направлениях авиакомпании, прежде всего дальневосточных. «Плоские» тарифы – это фиксированная стоимость авиабилета, которая не меняется в зависимости от сезона и времени покупки. За это время совершить свои открытия смогли уже более 3 миллионов дальневосточников.

Отметим, за 20 лет работы на дальневосточном направлении «Аэрофлот» только по маршруту Владивосток-Москва совершил более 20 тысяч рейсов. Количество еженедельных рейсов из этого города увеличилось в два раза, с 7 до 14 бортов, а ежегодный пассажиропоток – в несколько раз. Только за первое полугодие 2017 «Аэрофлот» перевез более 643 тысяч жителей Дальнего Востока: более 206 тысяч пассажиров из Владивостока, 164 тысячи - из Хабаровска, почти 119 тысяч - из Южно-Сахалинска и 106 тысяч из Петропавловска-Камчатского. Остальные - почти 50 тысяч пассажиров – жители Магадана, этот город был включен в социальную программу «плоских» тарифов в этом году.