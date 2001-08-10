Южносахалинцы не остались равнодушными к вопросу оптимизации маршрутной сети

Почти 2000 жителей областного центра приняли участие в опросе по оптимизации маршрутной сети городского округа. Все конструктивные предложения управление транспорта учло. Кроме того, на их основе уже приняты первые решения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию Южно-Сахалинска. Так, к оптимизации решено приступить не в зимний период, а не ранее июня 2018 года. Обслуживание маршрута № 16 будет продолжено.

Что касается остальных заявленных маршрутов, работа по их оптимизации продолжится. Окончательные решения будут приниматься после детального изучения пассажиропотока, тестирования, а также с обязательным учетом мнения пассажиров. Анализ пассажиропотока пройдет в апреле - мае 2018 года, в период перевозки максимального количества пассажиров.

В настоящее время идет подготовка по заключению договоров на обслуживание всех существующих городских автобусных маршрутов с 1 января 2018 года.

Главный результат публикации о планах по оптимизации автобусных маршрутов достигнут: была обеспечена обратная связь, выявлено мнение активной части населения, людей, которых нововведения могут коснуться, считают в управлении транспорта.

Администрация Южно-Сахалинска благодарит жителей за активное участие в обсуждении проекта оптимизации автобусных маршрутов городского округа. За 3 дня тысячи горожан выразили свою позицию, голосуя в опросе на сайте мэрии и электронных СМИ, а также направляя предложения на электронную почту управления транспорта и оставляя комментарии в соцсетях.