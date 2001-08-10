Скверы Южно-Сахалинска готовят к зиме

Специалисты муниципального предприятия завершили работу по укрытию кустарников в областном центре, чтобы насаждения не подавило снегом, и снегоуборочная техника не представляла для насаждений угрозы. Всего было укрыто порядка 6 км посадок. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию Сахалинской области.

Сейчас сотрудники «Зеленого города» готовят скверы, а на балансе у муниципального предприятия их порядка 20, к предстоящей зиме. Из некоторых уже вывезена часть лавочек и урн. Обслуживание скверов продолжится и в зимний период. Помимо расчистки дорожек специалистам предстоит следить за тем, чтобы вандалы не повредили укрывающие кустарники ограждения. Кроме того, продолжаются работы по вывозу урн и лавочек с улиц областного центра.

- В ближайшие дни, когда на фонтанном комплексе в сквере около пл. Ленина завершится установка зимней иллюминации, объект будет законсервирован. Фонтаны отключены от водоснабжения и промыты. Теперь их накроют каркасом, который позволит обезопасить объект от природных явлений и действий недобросовестных граждан. Некоторое оборудование вывезут на базу хранения, - рассказал директор МБУ «Зеленый город» Сергей Троян.

Указанные работы планируется завершить до начала календарной зимы.