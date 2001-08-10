В Южно-Сахалинске прошел чемпионат по робототехнике

В южносахалинской общеобразовательной школе№1 состоялся первый чемпионат по робототехнике на кубок губернатора Сахалинской области.

Это событие стало возможным благодаря гранту правительства Сахалинской области, поддержке министерства образования и департамента образования Южно-Сахалинска. Организатором мероприятия выступал учебный центр «Активное образование».

В чемпионате приняло участие более 100 человек, площадки посетило более 200 школьников, родителей и гостей. На каждой площадке наблюдатели могли ознакомиться с соревновательным заданием, а также понаблюдать за процессом тренировок. Об этом ТИА «Острова» сообщили в АНО ДО УЦ «Активное образование».

Мероприятие проходило с 09:00 до 19:00, и завершилось торжественным награждением участников в актовом зале школы.

Для участников мероприятия (руководителей команд, тренеров, судей, конкурсантов) был организован горячий обед, а также кофе-паузы.

Результаты соревнований оказались следующими:

Категория «Сахалинский туризм»:

I место: Толкач Юрий и Ри Александр («Активное образование»);

II место: Веселко Денис и Данилов Евгений («Активное образование»);

III место: Нурулин Константин и Самойлов Егор («Активное образование»).

Категория «Сельское хозяйство»:

I место: Авчаров Данил и Мельников Максим (МАОУ Лицей № 2);

II место: Нартова Алина и Сорокин Евгений («Активное образование»);

III место: Тунян Ваге и Мирошевский Сергей (МБОУ СОШ № 19, с. Дальнее).

Категория «Нефтегазовая промышленность»:

I место: Фомин Максим и Банин Артем («Активное образование»);

II место: Наумцев Тихон и Козлов Иван (МАОУ Лицей № 2 г. Южно-Сахалинска)

III место: Попов Тимофей и Ковтун Екатерина («Активное образование»).

За волю к победе - «Дворец детства и юношества» (пгт. Тымовское).

Проведенный чемпионат стал 6-м региональным соревновательным мероприятием в сфере робототехники, организованным и проведенным УЦ «Активное образование». В отличие от предыдущих мероприятий, проводимых исключительно на собственные средства учебного центра, чемпионат с использованием грантового финансирования позволил повысить уровень мероприятия. Показателем повышения заинтересованности детей и преподавателей стало рекордное для Сахалинской области количество участников – 102 человека.

Впервые в соревнованиях приняли участие не только представители образовательных организаций города Южно-Сахалинска, а также делегации из пгт. Тымовское, города Корсакова и села Дальнее.

Сформирована и обучена судейская коллегия, готовая продолжать работу по организации и проведению региональных чемпионатов, а победители и призеры прошедшего мероприятия включены в приоритетный список участников предстоящих федеральных соревнований для повышения качества выступления ребят на крупнейших российских соревнованиях по робототехнике.

В рамках прошедшего чемпионата к тематике робототехнических соревнований привлечено внимание школьников города, представителей органов власти Сахалинской области, органов местного самоуправления областного центра и ближайших муниципалитетов.

В прошедших соревнованиях приняли участие делегации и представители:

АНО ДО УЦ «Активное образование» (г. Южно-Сахалинск);

МАОУ Лицей № 2 города Южно-Сахалинска;

МБОУ СОШ № 23 города Южно-Сахалинска;

МБОУ СОШ № 19 с. Дальнее;

МАОУ ДД(Ю)Т города Южно-Сахалинска;

«Дворец детства и юношества» (г. Корсаков);

«Дворец детства и юношества» (пгт. Тымовское).

В качестве гостей чемпионата присутствовали делегации из г. Поронайск и г. Холмск, будущие участники предстоящих региональных соревнований по робототехнике.

Проведение чемпионата стало возможным благодаря гранту правительства Сахалинской области, поддержке министерства образования и департамента образования Южно-Сахалинска. Организатором чемпионата является учебный центр «Активное образование».