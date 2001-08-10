В Южно-Сахалинске прошел чемпионат по робототехнике
В южносахалинской общеобразовательной школе№1 состоялся первый чемпионат по робототехнике на кубок губернатора Сахалинской области.
Это событие стало возможным благодаря гранту правительства Сахалинской области, поддержке министерства образования и департамента образования Южно-Сахалинска. Организатором мероприятия выступал учебный центр «Активное образование».
В чемпионате приняло участие более 100 человек, площадки посетило более 200 школьников, родителей и гостей. На каждой площадке наблюдатели могли ознакомиться с соревновательным заданием, а также понаблюдать за процессом тренировок. Об этом ТИА «Острова» сообщили в АНО ДО УЦ «Активное образование».
Мероприятие проходило с 09:00 до 19:00, и завершилось торжественным награждением участников в актовом зале школы.
Для участников мероприятия (руководителей команд, тренеров, судей, конкурсантов) был организован горячий обед, а также кофе-паузы.
Результаты соревнований оказались следующими:
Категория «Сахалинский туризм»:
I место: Толкач Юрий и Ри Александр («Активное образование»);
II место: Веселко Денис и Данилов Евгений («Активное образование»);
III место: Нурулин Константин и Самойлов Егор («Активное образование»).
Категория «Сельское хозяйство»:
I место: Авчаров Данил и Мельников Максим (МАОУ Лицей № 2);
II место: Нартова Алина и Сорокин Евгений («Активное образование»);
III место: Тунян Ваге и Мирошевский Сергей (МБОУ СОШ № 19, с. Дальнее).
Категория «Нефтегазовая промышленность»:
I место: Фомин Максим и Банин Артем («Активное образование»);
II место: Наумцев Тихон и Козлов Иван (МАОУ Лицей № 2 г. Южно-Сахалинска)
III место: Попов Тимофей и Ковтун Екатерина («Активное образование»).
За волю к победе - «Дворец детства и юношества» (пгт. Тымовское).
Проведенный чемпионат стал 6-м региональным соревновательным мероприятием в сфере робототехники, организованным и проведенным УЦ «Активное образование». В отличие от предыдущих мероприятий, проводимых исключительно на собственные средства учебного центра, чемпионат с использованием грантового финансирования позволил повысить уровень мероприятия. Показателем повышения заинтересованности детей и преподавателей стало рекордное для Сахалинской области количество участников – 102 человека.
Впервые в соревнованиях приняли участие не только представители образовательных организаций города Южно-Сахалинска, а также делегации из пгт. Тымовское, города Корсакова и села Дальнее.
Сформирована и обучена судейская коллегия, готовая продолжать работу по организации и проведению региональных чемпионатов, а победители и призеры прошедшего мероприятия включены в приоритетный список участников предстоящих федеральных соревнований для повышения качества выступления ребят на крупнейших российских соревнованиях по робототехнике.
В рамках прошедшего чемпионата к тематике робототехнических соревнований привлечено внимание школьников города, представителей органов власти Сахалинской области, органов местного самоуправления областного центра и ближайших муниципалитетов.
В прошедших соревнованиях приняли участие делегации и представители:
АНО ДО УЦ «Активное образование» (г. Южно-Сахалинск);
МАОУ Лицей № 2 города Южно-Сахалинска;
МБОУ СОШ № 23 города Южно-Сахалинска;
МБОУ СОШ № 19 с. Дальнее;
МАОУ ДД(Ю)Т города Южно-Сахалинска;
«Дворец детства и юношества» (г. Корсаков);
«Дворец детства и юношества» (пгт. Тымовское).
В качестве гостей чемпионата присутствовали делегации из г. Поронайск и г. Холмск, будущие участники предстоящих региональных соревнований по робототехнике.
Проведение чемпионата стало возможным благодаря гранту правительства Сахалинской области, поддержке министерства образования и департамента образования Южно-Сахалинска. Организатором чемпионата является учебный центр «Активное образование».
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