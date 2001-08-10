28 ноября областной центр и прилегающие к нему районы ожидает отключение электроэнергии

28 ноября в некоторых домах Южно-Сахалинска и зданиях близлежащих районов города будут производиться плановые отключения электроэнергии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго». Согласно постановлению правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии…» компания информирует о ремонтных работах на линиях электропередачи и подстанциях. В связи с проводимыми работами ограничения в электроснабжении затронут потребителей по адресам:

- ул. 2-я Новая – полностью; 2-я Строительная, 1, 1-а, 12; Юбилейная, 1-в, 5, 9, 11 – 13, 15, 16, 18, 28 – 28 ноября с 9:30 до 17:00;

- садоводческие общества и товарищества «Вишнёвый сад», «Дружба», «Земляничные холмы», «Лесник», «Лесовод»; ул. Весенняя, 1, 6, 18; Ручейковая, 14 – 28 ноября с 10:00 до 16:00.

Компания «Сахалинэнерго» отмечает, данные работы направлены на устранение дефектов оборудования и проведение его регламентного технического обслуживания, что в свою очередь влияет на качество и надежность электроснабжения. Энергокомпания просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничениями в подаче электроэнергии.