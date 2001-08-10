Южно-Сахалинск оказался в конце рейтинга экологичных городов

ОНФ и Минприроды представили экологический рейтинг российских городов. Южно-Сахалинск занял в нем 67-е место.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональном отделении Общероссийского народного фронта, эксперты ОНФ совместно с Минприроды России подготовили «Экологический рейтинг российских городов – 2017» на основе данных, представленных органами власти крупных муниципальных образований на территории всех регионов страны.

Экологический рейтинг российских городов формируется ежегодно с 2013 г. Его цель – оценить достаточность усилий муниципальных властей по обеспечению благоприятной окружающей среды и высокого качества жизни для россиян, а также подготовить предложения по улучшению экологии и среды обитания горожан, которые городские власти смогут применить на практике. Публикация рейтинга и широкое обсуждение его результатов способствуют прозрачности и подотчетности усилий в деле охраны природы органов муниципального самоуправления городов России.

Структура документа сформирована из семи ключевых категорий: воздушная среда, транспорт, энергопотребление, водопользование, обращение с отходами, биотическая среда (растительный и животный мир), управление воздействием на окружающую среду.

В этом году методика рейтинга была доработана с учетом положения экспертов Общероссийского народного фронта. Главными критериями станут результаты работы городских властей по охране окружающей среды на подведомственных им территориям. В конечную версию рейтинга были экстраполированы критерии, подготовленные экспертами ОНФ. По словам сопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта, вице-спикера Госдумы РФ Ольги Тимофеевой, результаты проекта ОНФ «Генеральная уборка» и текущий статус «зеленых щитов» вокруг городов оказали серьезное влияние на итоговые результаты рейтинга.

«Впервые экологический рейтинг городов готовят вместе на равных партнерских условиях профильное министерство и эксперты общественники. Мы хотели, чтобы наш рейтинг был максимально объективным, и в него вошла не только статическая информация, но и реальные действия городских властей по решению актуальных экологических проблем. Так, на наш взгляд, данные по ресурсу ОНФ «Интерактивная карта свалок» и по созданию «зеленых щитов» является прекрасным способом оценить работу городских властей не только по эффективности управления, но и по оперативному реагированию на жалобы граждан на экологические проблемы», - отметила Тимофеева.

По словам главы Минприроды России Сергея Донского, в 2017 году в рейтинге приняло участие рекордное число городов, что свидетельствует о повышении внимания россиян к вопросам охраны окружающей среды и сформировавшемся социальном запросе на эффективную работу в этой сфере муниципальных властей.

В экологическом рейтинге российских городов приняли участие региональные центры субъектов и города с населением свыше 100 тыс. человек. Всего в рейтинг вошли 103 города.

Лучшим городом в экологическом управлении стали Набережные Челны, на втором месте - Казань. В частности, они показали одни из лучших результатов сразу же в несколько категориях: «управление в области охраны окружающей среды», «водопотребление и качество воды» и «энергопотребление». Следом на третьем месте идет Воронеж, на четвертом – Магас, на пятом – Вологда, на шестом - Горно-Алтайск, на седьмом – Оренбург, на восьмом – Грозный, на девятом – Йошкар-Ола, на десятом – Владикавказ. При этом Москва в этом году оказалась на 16 месте, а Санкт-Петербург – на 26.

«Южно-Сахалинск занял в рейтинге 67-ое место, что говорит о недостаточности усилий областных и муниципальных органов власти, направленных на решение имеющихся проблем в сфере экологии и охраны окружающей среды. Информация с интерактивной карты свалок проекта ОНФ «Генеральная уборка» это подтверждает. Так на сегодняшний день на территории Сахалинской области активистами указано 155 мест, где обнаружены несанкционированные свалки, хотя на самом деле их намного больше. Из общего количества свалок на территории области большинство находится в границах Южно-Сахалинского городского округа. Из 155 свалок ликвидировано пока 47. При этом в каждом муниципалитете дополнительно к свалкам, отмеченным на карте, составляются свои реестры объектов несанкционированного размещения отходов, которые постоянно обновляются. На обращения регионального отделения ОНФ в адрес глав ряда муниципалитетов о необходимости ликвидировать свалки с карты проекта «Генеральная уборка» часто приходят ответы о невозможности устранить экологические нарушения по причине отсутствия денежных средств в местном бюджете на данные мероприятия. В связи с этим общественникам пришлось обращаться в правительство Сахалинской области с просьбой обратить внимание на неудовлетворительное положение с очисткой муниципальных территорий от несанкционированных свалок» - рассказал член регионального штаба ОНФ Валерий Ерохов.

Кроме того, более 30 городов рейтинге получили самое низкое место – 70ое – за то, что их руководство не представило полную информацию об экологическом состоянии этих населенных пунктов. В их число вошли, в том числе: Благовещенск, Иваново, Калининград, Красноярск, Магнитогорск, Нижний Новгород, Петрозаводск, Псков, Смоленск, Тверь, Томск и другие.

По мнению экспертов Общероссийского народного фронта, руководители этих городов скрывают от общественности реальную экологическую обстановку, что является нарушением права граждан на открытую информацию о состоянии окружающей среды. В связи с этим эксперты ОНФ обратятся в надзорные органы с целью провести проверку экологического состояния городов, которые продемонстрировали низкие показатели в экологическом рейтинге. Свои предложения по улучшению ситуации Народный фронт представит до конца года.