Южносахалинцы обсудили возможности использования свободного городского пространства
Желающих узнать о мировой и российской практике в вопросах организации пустующих городских пространств собрала молодежная гостиная «Камин». Хозяйкой вечера выступила заместитель директора Агентства по развитию г. Южно-Сахалинска Ксения Мокрушина, которая уже более 10 лет занимается вопросами урбанистики и городского развития.
По словам Ксении, первое, что бросается в глаза специалистам в области городского планирования в Южно-Сахалинске, «рыхлая» городская среда, обилие пустырей, пространственных вакуумов.
- Заброшенное пространство не притягивает городскую жизнь, не обогащает визуально, туда не хочется завернуть, проходя мимо, горожанам ничего не хочется там делать и тем более создавать там что-то новое, - подчеркнула Ксения. Такие пространства необходимо оживлять, в частности силами самих жителей для жителей - проводить там события, создавать объекты уличного искусства и паблик-арта, привлекать туда местных производителей и бизнес, строить спортивные площадки и места для общения и творчества, разбивать сады и другое. Муниципалитет может и хочет помогать горожанам в этом.
Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию Южно-Сахалинска, с пространственным вакуумом прямым образом связана и проблема вакуума идей и инициатив по их использованию. Это, в свою очередь, обусловлено нехваткой специалистов и качественного специального и высшего образования в области дизайна, архитектуры и урбанистики, что характерно для многих российских городов. По мнению Ксении, соответственно, пока нет запроса на просвещение в этой области, который обычно идет от студентов, молодых специалистов и инициативных групп. Общественный и профессиональный диалог об актуальных задачах городского планирования пока находится на очень ранних этапах развития, почти не происходит созидательного, творческого вовлечения в городские инициативы. Как показывает опыт других городов, привоз специалистов из других регионов и стран может помочь привлечь внимание к наиболее острым проблемам, запустить первичные изменения, но в целом здесь необходимо опираться на свои силы, чтобы накапливались собственные знания, опыт и экспертиза, росли и чувствовали себя нужными местные специалисты, которые сейчас активно переезжают в Москву.
Отсутствие инвестиций в преобразование среды и низкая оперативность процессов стратегического планирования также выступают тормозящим фактором для стремительного развития пустующих, а также бывших промышленных пространств. Однако, несмотря на то что отечественная урбанистика на несколько лет отстает от западной, в российских городах появляются инициативные лидеры, которые выдвигают свои идеи и проекты по освоению свободных уголков. Такие инициативные группы, к счастью, есть и в нашем городе. Это ПРОрисуем, Арт-Сахалин и другие, которые не только активно предлагают идеи, но и пытаются воплотить их в жизнь.
Одна из участниц мероприятия Мария - художник, в Южно-Сахалинске недавно. Девушка отметила нехватку в городе пространств для общения, для современных художников, парков, общественных площадок.
- Такие лекции очень важны. Они дают понимание того, что можно сделать в городе, что есть потенциал, что есть люди, которым интересно что-то менять, - сказала она.
Агентство по развитию города Южно-Сахалинска планирует серию встреч для всех, кто интересуется вопросами организации городского пространства, со специалистами в этой сфере. Задача этой площадки - донести до жителей, что в силах каждого преобразить и улучшить мир вокруг.
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