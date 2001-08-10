В Томаринском районе завершают запланированные на год работы по капитальному ремонту домов

В Томаринском районе завершаются запланированные на 2017 год работы по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов. На днях рабочие сняли строительные леса с отремонтированного фасада дома на Ломоносова, 11 в Томари. До конца недели подрядчикам осталось лишь внести финальные штрихи в свою работу в сёлах Пензенское и Черемшанка, сообщили ТИА "Острова" в муниципалитете.

Как рассказали в районном комитете по управлению муниципальной собственностью, всего в текущем году в Томаринском городском округе были произведены работы по капитальному ремонту фасадов и инженерных систем в 18 многоквартирных домах. Семь домов ремонтировали в селе Пензенском. По три дома – в Томари, Красногорске и Черемшанке. Два дома – в селе Ильинском.

В результате у 14 домов были сделаны фасады, в четырёх домах произвели ремонт водоснабжения и водоотведения, в двух привели в порядок системы электро- и теплоснабжения, в одном доме отремонтировали крышу. Работы в 13 домах были организованы областным Фондом капитального ремонта. Ещё пять домов отремонтировал муниципалитет, получив на это субсидию из областного бюджета.

В 2018 году Фонд капитального ремонта Сахалинской области запланировал ремонтные работы в двух домах в Томари и двух домах в Красногорске. В доме по адресу Юбилейная, 23 в Томари планируется капитальный ремонт сетей электро-, тепло- и водоснабжения и водоотведения. Дом на Юбилейной, 24 в районном центре обзаведётся новым утеплённым фасадом. В доме на Калинина, 18 в Красногорске поменяют водопроводные и канализационные трубы. А на Победы, 29 дополнительно отремонтируют сети электроснабжения и фасад.

На 2019 год в краткосрочной программе Фонда значится ремонт фасадов домов 17, 21 и 25 на улице Юбилейной в Томари. Как объяснил глава администрации Томаринского городского округа, районные власти прилагают усилия, чтобы ускорить процесс ремонта фасадов многоквартирных домов в районе, и периодически обращаются в Фонд с просьбой перенести ремонтные работы на более ранний срок.

- Надо помнить, что средства собственников составляют менее 25 процентов от стоимости выполняемых работ. Основная доля финансирования капитального ремонта жилых домов – это средства областного бюджета. При наличии финансовых возможностей Фонд идёт нам навстречу и переносит сроки капремонта. Однако при всём желании сделать ремонт фасадов в абсолютно всех домах в течение одного года невозможно. Тем не менее, мы в администрации продолжим и дальше работать над тем, чтобы максимально ускорить этот процесс, - поделился глава администрации.