Тихоокеанское
информационное агентство
21 Ноября 2017
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Южно-Сахалинск оказался в конце рейтинга экологичных городов
18:06, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

ФСБ проведет двухдневные учения в Южно-Сахалинске

В среду и четверг, 22 и 23 ноября, на территории Южно-Сахалинска пройдет тактико-специальное учение по теме «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта в населённом пункте». Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении ФСБ РФ по Сахалинской области.

В рамках учебных мероприятий на территории муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» будут задействованы силы и средства экстренных и жизнеобеспечивающих служб, входящих в группировку ОШ, автомобильное движение ограничиваться не будет.

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