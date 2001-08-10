Тихоокеанское
информационное агентство
22 Ноября 2017
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11:09, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Прокуратура проведет проверку качества питьевого водоснабжения в Углегорске

Углегорскими городскими правоохранительными и контролирующими органами организована проверка информации о несоответствии качества питьевой воды в г. Углегорске санитарно-эпидемиологическим нормам. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

В ходе проверки будет дана правовая оценка сложившейся ситуации и действиям виновных лиц.

При наличии оснований, будут приняты меры реагирования.

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