Прокуратура проведет проверку качества питьевого водоснабжения в Углегорске

Углегорскими городскими правоохранительными и контролирующими органами организована проверка информации о несоответствии качества питьевой воды в г. Углегорске санитарно-эпидемиологическим нормам. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

В ходе проверки будет дана правовая оценка сложившейся ситуации и действиям виновных лиц.

При наличии оснований, будут приняты меры реагирования.