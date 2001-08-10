В Охе заработала новая головная трансформаторная подстанция
Мощная энергоустановка напряжением 35/6 кВ – подстанция в Охе, с одноименным названием, начала снабжать электричеством жилищный фонд города, социальные и производственные объекты. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.
Современную подстанцию в Охинском районе, где сегодня проживает около 23 тысяч человек, ждали несколько десятилетий. Прежде функции по приему, преобразованию и распределению электроэнергии выполняла предельно изношенная установка 1949 года постройки. Управлялась она полностью в ручном режиме. Устаревшее оборудование часто давало сбои, которые устраняла постоянно дежурившая бригада энергетиков.
Для того, чтобы повысить надежность обеспечения электроэнергией северян глава области Олег Кожемяко ранее принял решение о строительстве в Охе новой подстанции. Во время своей недавней рабочей поездки в район он посетил уже возведенный энергообъект и дал ему положительную оценку.
- Проект реализован в период с 2015 по 2017 годы по программе развития промышленности региона. Энергоустановка оснащена трансформаторами нового типа от Тольятинского завода и современными распределительными устройствами, которые сделаны в Санкт-Петербурге, - рассказал заместитель руководителя агентства по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области Николай Бурховецкий. – С вводом подстанции в работу в разы выросла надежность электроснабжения Охи и обеспечения жителей теплом – электроэнергия от подстанции также подается и на подкачивающую насосную станцию, для работы теплосети.
Новый энергообъект оснащен автоматизированной системой диспетчерского управления. Весь технологический процесс контролируется дистанционно. Полученная от датчиков информация поступает в диспетчерскую. Оценить состояние (включено/отключено) агрегатов можно и визуально – на мониторы в непрерывном режиме выводится изображение с многочисленных видеокамер.
- Работать стало интересно. На новой подстанции все автоматизировано. По сравнению с прежней, она удобная и безопасная, - отметила работающая на энергообъекте Зоя Грицай.
Для повышения надежности электроснабжения района поэтапно модернизируется Охинская ТЭЦ. На станции уже заменили часть устаревшего оборудования. Сейчас ведется реконструкция открытого распределительного устройства 35 кВ, через которое выработанная электроэнергия подается на трансформаторные подстанции Охинского района. В дальнейших планах – провести в районе реконструкцию воздушных линий электропередачи. Многие из них уже сильно изношены и не могут обеспечить надежность электроснабжения при существующих ветрах и гололеде.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:21 Сегодня УМВД разыскивает подозреваемого
- 10:40 Сегодня В Макаровском районе в результате аварии погиб человек
- 09:37 Сегодня Двум сахалинцам присвоено звание мастера спорта России
- 11:09 Сегодня Прокуратура проведет проверку качества питьевого водоснабжения в Углегорске
15:47 15 Ноября Мэр Южно-Сахалинска проинспектировал выполненные работы по благоустройству
15:52 15 Ноября Мэр Южно-Сахалинска встретился с представителями одной из ведущих строительных корпораций Китая
13:07 15 Ноября В Холмске завершено расследование уголовного дела по факту присвоения и растраты в крупном размере
- 16:09 17 Ноября Островные спасатели предупреждают жителей тринадцати районов области о надвигающемся циклоне
16:50 23 Октября В Южно-Сахалинске состоится открытое первенство по армейскому рукопашному бою
16:16 26 Октября Подозреваемый в убийстве у ночного клуба в Южно-Сахалинске сдался властям
19:47 27 Октября Сахалинская область отвоевала обратно часть денег от СРП
17:33 24 Октября Японские ученые посетили музей книги Чехова
Выбор редакции
- 16:57 Сегодня В Южно-Сахалинске обсудили проект ГО «Город Южно-Сахалинск»
- 15:27 Сегодня С 29 ноября по 1 декабря областной центр и прилегающие к нему районы ожидает отключение электроэнергии
- 13:02 Сегодня Городским судом Южно-Сахалинска осуждены пять лиц за гибель 69 человек
- 12:29 Сегодня В Аниве пройдет первенство по бочче среди людей с ограниченными возможностями
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?