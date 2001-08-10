В Охе заработала новая головная трансформаторная подстанция

Мощная энергоустановка напряжением 35/6 кВ – подстанция в Охе, с одноименным названием, начала снабжать электричеством жилищный фонд города, социальные и производственные объекты. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.

Современную подстанцию в Охинском районе, где сегодня проживает около 23 тысяч человек, ждали несколько десятилетий. Прежде функции по приему, преобразованию и распределению электроэнергии выполняла предельно изношенная установка 1949 года постройки. Управлялась она полностью в ручном режиме. Устаревшее оборудование часто давало сбои, которые устраняла постоянно дежурившая бригада энергетиков.

Для того, чтобы повысить надежность обеспечения электроэнергией северян глава области Олег Кожемяко ранее принял решение о строительстве в Охе новой подстанции. Во время своей недавней рабочей поездки в район он посетил уже возведенный энергообъект и дал ему положительную оценку.

- Проект реализован в период с 2015 по 2017 годы по программе развития промышленности региона. Энергоустановка оснащена трансформаторами нового типа от Тольятинского завода и современными распределительными устройствами, которые сделаны в Санкт-Петербурге, - рассказал заместитель руководителя агентства по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области Николай Бурховецкий. – С вводом подстанции в работу в разы выросла надежность электроснабжения Охи и обеспечения жителей теплом – электроэнергия от подстанции также подается и на подкачивающую насосную станцию, для работы теплосети.

Новый энергообъект оснащен автоматизированной системой диспетчерского управления. Весь технологический процесс контролируется дистанционно. Полученная от датчиков информация поступает в диспетчерскую. Оценить состояние (включено/отключено) агрегатов можно и визуально – на мониторы в непрерывном режиме выводится изображение с многочисленных видеокамер.

- Работать стало интересно. На новой подстанции все автоматизировано. По сравнению с прежней, она удобная и безопасная, - отметила работающая на энергообъекте Зоя Грицай.

Для повышения надежности электроснабжения района поэтапно модернизируется Охинская ТЭЦ. На станции уже заменили часть устаревшего оборудования. Сейчас ведется реконструкция открытого распределительного устройства 35 кВ, через которое выработанная электроэнергия подается на трансформаторные подстанции Охинского района. В дальнейших планах – провести в районе реконструкцию воздушных линий электропередачи. Многие из них уже сильно изношены и не могут обеспечить надежность электроснабжения при существующих ветрах и гололеде.