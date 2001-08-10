На Сахалине состоится десятый чемпионат кулинарного искусства и сервиса

Соревнования кулинаров пройдут 24 и 25 ноября в торговом центре «Столица» Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» рассказали в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области. Их цель – развитие сферы общественного питания в регионе, повышение уровня обслуживания на предприятиях островной индустрии гостеприимства и общественного признания авторитета островных поваров и кондитеров.

В программе форума - ряд конкурсов: командный - с участием предприятий общественного питания «Ресторан (кафе) года-2017», среди мастеров европейской кухни «Повар года-2017» и японской - «Мастер суши-2017», среди барменов - «Bartender’s cup», а также на самый интересный рецепт бутерброда.

Запланированы и состязания для детей - конкурс рисунка на тему «70 лет со дня образования Сахалинской области» и поварской - «Я бы в повара пошел…». На площадке чемпионата пройдут обучающие семинары и мастер-классы от ведущих специалистов российской и японской кулинарной школы.

Оценивать мастерство конкурсантов будут судьи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Владивостока, а также из Японии. Возглавляет судейскую бригаду президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Главный приз чемпионата - «Кубок губернатора Сахалинской области». Победители в конкурсах получат медали и дипломы, призы, право прохождения образовательных программ в ведущих профессиональных школах страны.