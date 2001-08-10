В островном регионе стартовал семинар по антидопингу
Руководители и сотрудники спортивной отрасли собрались сегодня на Сахалине. Семинар-тренинг по антидопингу посетили около 100 человек. В течение двух дней они узнают о системе международного антидопингового законодательства, что такое SWOT-анализ, антидопинговые правила, о запрещенных препаратах и многом другом. Семинар-тренинг проводит специалист отдела реализации образовательных программ РУСАДА Кристина Кучеева. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
- Мы работаем над созданием атмосферы нетерпимости к допингу. Очень хорошо, что на Сахалине подобных случаев не было, но нужно создавать такую обстановку, чтобы люди понимали, что это такое и чем это чревато. Рассказываем в целом о спортивных ценностях, - отмечает специалист отдела реализации образовательных программ РУСАДА Кристина Кучеева.
На семинаре-тренинге присутствуют и медицинские работники. Они смогут узнать о списке запрещенных препаратов и правильном оформлении заявки для получения допуска к их употреблению по медицинским показаниям.
- Например, инсулин. Есть спортсмены, которым этот препарат необходим. Для этого необходимо знать, как правильно все оформлять, тогда им разрешат его использовать, - добавляет Кристина Олеговна. – Спортсмены многие, да и медицинские работники не знают, как правильно заполнять такие заявления.
В 2019 году в островном регионе состоится первые международные игры «Дети Азии». Возможно, на Сахалин прибудут специалисты по сбору проб. Поэтому островные специалисты должны знать специфику уже сейчас.
- Данная проблема сегодня актуальна, поэтому мы решили организовать семинар-тренинг по антидопингу. У нас проводятся международные соревнования и их могут посетить сотрудники антидопинговых организаций. Нам неизвестно приедут они или нет, но в любом случае мы их оповещаем, - заметила руководитель центра спортивной подготовки Юлия Вааг.
Семинар продлится два дня. Участников ждут не только лекции, но и тренинги.
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