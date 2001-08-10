С 29 ноября по 1 декабря областной центр и прилегающие к нему районы ожидает отключение электроэнергии

С 29 ноября по 1 декабря в некоторых домах Южно-Сахалинска и зданиях близлежащих районов города будут производиться плановые отключения электроэнергии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго». Согласно постановлению правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии…» компания информирует о ремонтных работах на линиях электропередачи и подстанциях. В связи с проводимыми работами ограничения в электроснабжении затронут потребителей по адресам:

- ул. А. Блока, 13 – 25; Котиковая, 18, 22, 24 – 26, 28, 31-а, 32-а, 34, 38, 40-а, 46, 54, 54-а; Колхозная, 16, 28; Ленина, 44-в; Совхозная, 16 – 64; пер. Книжный, 2-а, 6, 9-а, 12 – 15, 17; Котиковый, 1 – 54; Трудовой – полностью – 29 и 30 ноября с 9:00 до 17:00;

- садовые общества и товарищества «Бодрость», «Волжанка», «Гудок», «Дельфин», «Дорожник», «Искатель», «Комарово», «Коробейники», «Малинка», «Маяк», «Медик», «Ромашка», «Турист», «Тюльпан», «Элита», «Энергетик»; ул. Донская, 9, 11, 13, 17; Керамическая, 1, 3 – 8, 10, 12, 14; Минская, 4, 10, 12; Холмская, 5-б, участок № 9; Холмское шоссе, 1 – 3-б, 6 – 8, 10, 14, 20, 22; пер. Керамический, 3-а, 9 – 11; Холмский, 3 – 9, 14 – 18 – 29 ноября и 1 декабря с 9:00 до 20:00;

- садоводческие товарищества «Заречный», «Скиф»; ул. 1-я Дружбы, 1-я Октябрьская, 1-я Речная – полностью; 1-я Славянская, 18; 2-я Заречная, 58; 2-я Центральная, 4 – 97; 3-я Зелёная, 3, 10, 17, 21, 22, 24; 3-я Набережная, 26, 26-а; 3-я Новая, 4-я Железнодорожная – полностью; 4-я Заречная, 5 – 63; Ариран, 2, 3, 4, 6; Армейская, 30-а; Атласова, 7 – 72, 84; Высоцкого, 6; Дежнёва, 9; Ермака, 9, 27; Июльская – полностью; Нефтяников, 5, 6, 14, 16, 17, 20, 23; Оленья горка – полностью; Островная, 3, 5, 8, 15, 15-а, 18, 22, 30, 33, 35; Разина, 23; Российская, Сибирская – полностью; Таёжная, 8, 10, 16; Флагманская, 1 – 6, 8; Шоссейная, 1 – 70; пер. 1-й Земледельческий, 3, 7; 1-й Корсаковский, 3, 9, 10, 12 – 14, 58; 2-й Заречный, 9 – 23-б; 2-й Луговой, 4, 12-г; 2-й Рябиновый, 1-а, 7, 8; Грушевый, 2-г, 12; Отрадный, 5, 7, 9, 11, 13; Рождественский, 2, 12, 14, 16; Цветочный, 2-а, 3, 6, 7 – 29 ноября и 1 декабря с 9:00 до 20:00.

Компания «Сахалинэнерго» отмечает, данные работы направлены на устранение дефектов оборудования и проведение его регламентного технического обслуживания, что в свою очередь влияет на качество и надежность электроснабжения. Энергокомпания просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничениями в подаче электроэнергии.