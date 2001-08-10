Тихоокеанское
информационное агентство
23 Ноября 2017
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17:25, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

23 ноября несколько домов Южно-Сахалинска временно отключат от холодного водоснабжения

В связи с ремонтными работами во дворе домов № 16-18 по ул. Горького областного центра в четверг, 23 ноября, холодное водоснабжение временно отключат в жилых домах восточной части 8-го микрорайона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию Южно-Сахалинска.

Ограничения продлятся с 14.00 до 17.00 ориентировочно. Жителей просят заблаговременно запастись водой. Специалисты МКП «Городской водоканал» попытаются провести ремонт без нарушения благоустройства.

 

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