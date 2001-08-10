На площади Ленина областного центра приступили к установке ели

Подготовка к новогодним и рождественским праздникам началась в Южно-Сахалинске. На площади Ленина начался монтаж главного символа предстоящих праздников - новогодней ели. Конструкцию высотой 26,5 метра возводят 8 человек. Завершатся работы к первому дню календарной зимы. Как и в прошлом году, искусственную красавицу украсят гирляндами и звездами. Официальное открытие елки в Южно-Сахалинске состоится 16 декабря, после чего будет дан старт праздничным гуляньям. Здания и улицы областного центра согласно правилам городского благоустройства будут украшены к 1 декабря. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска.

На площади Ленина появится объемная надпись «2018», а для юных жителей и гостей областного центра зальют каток и установят деревянные горки. В начале декабря здесь заработает новогодний базар: в стилизованных деревянных избушках можно будет приобрести праздничную атрибутику, сувениры, а также подарки и продукты.

В ближайшее время по-новогоднему сказочно и красиво станет и в городском парке культуры и отдыха им. Ю.Гагарина, где праздничные мероприятия будут проходить все новогодние каникулы. Помимо двух искусственных елей (8 и 12 метров) нынешней зимой излюбленное место отдыха горожан будет украшено новыми арт-объектами, которые разместят по всей территории.

- В парке установят композиции «Северный полюс», «Пингвины», «Семейство оленей», «Елка в скорлупе» и «Самолет». На Генеральской аллее и аллее Сакуры установят новогодние консоли и растяжки, а ветки деревьев украсят фигуры птиц. Все украшения — новые, их изготовили в Южно-Сахалинске, Москве и Санкт-Петербурге, - рассказал руководитель парка Виктор Калюжный.

Для юных посетителей вновь будут открыты снежный городок, дача Деда Мороза и теремок досуговых игр.

Забор городского парка со стороны улиц Детской и Комсомольской украсят гирляндами. Установленные вдоль ул. Венской и к озеру Нижнему вазоны, где летом растут цветы, украсят светящимися шарами.

Новогодние композиции этой зимой появятся и в скверах Южно-Сахалинска. В сквере Крузенштерна установят «Кораблики», а на ветки деревьев повесят чаек, в сквере Рудановского - световые панно и арку с шарами, сквер Головнина украсят «Кристаллы», а сквер Невельского - «Шары».

Администрация Южно-Сахалинска просит жителей и гостей областного центра бережно относиться к объектам и элементам, которыми будет украшен город, ведь от этого зависит срок их службы.