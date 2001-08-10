Сотрудники полиции Углегорска провели занятия в горном техникуме

Сотрудники Госавтоинспекции, совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Углегорскому городскому округу провели лекции для студентов Сахалинского горного техникума в г. Шахтерске. Цель занятия - профилактика правонарушений и преступлений среди подростков, предупреждение дорожно-транспортных происшествий с их участием. Об этом ТИА «Острова» рассказали в местном управлении ГИБДД УМВД России.

В ходе лекции инспектор ДПС разъяснила подросткам о недопущении управления транспортными средствами не имея прав на управление. Учащиеся были проинформированы об административной ответственности родителей, или иных законных представителей несовершеннолетних за нарушение ими правил дорожного движения. Следующей темой, на которую сотрудник Госавтоинспекции обратила внимание – правила дорожного движения для пешеходов. Студентам было разъяснено, как правильно и безопасно переходит проезжую часть в зимний период и о необходимости ношения световозвращающих элементов. В том числе, госавтоинспектор настоятельно рекомендовала подросткам не садиться в автомобиль с водителем, находящимся в состоянии опьянения, так как такой водитель не контролирует свои действия, и подвергает опасности свою жизнь и жизнь пассажиров.

Далее, участковые уполномоченные полиции разъяснили учащимся о недопущении распития спиртных напитков и употребления табачных изделий, и о достойном поведении в обществе.

В заключение лекции был продемонстрирован видеофильм по безопасности дорожного движения. Встреча студентов с сотрудниками полиции закончилась дискуссией, в ходе которой подростки задали все интересующие их вопросы и получили на них ответы.