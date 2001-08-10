Сотрудники полиции Углегорска провели занятия в горном техникуме
Сотрудники Госавтоинспекции, совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Углегорскому городскому округу провели лекции для студентов Сахалинского горного техникума в г. Шахтерске. Цель занятия - профилактика правонарушений и преступлений среди подростков, предупреждение дорожно-транспортных происшествий с их участием. Об этом ТИА «Острова» рассказали в местном управлении ГИБДД УМВД России.
В ходе лекции инспектор ДПС разъяснила подросткам о недопущении управления транспортными средствами не имея прав на управление. Учащиеся были проинформированы об административной ответственности родителей, или иных законных представителей несовершеннолетних за нарушение ими правил дорожного движения. Следующей темой, на которую сотрудник Госавтоинспекции обратила внимание – правила дорожного движения для пешеходов. Студентам было разъяснено, как правильно и безопасно переходит проезжую часть в зимний период и о необходимости ношения световозвращающих элементов. В том числе, госавтоинспектор настоятельно рекомендовала подросткам не садиться в автомобиль с водителем, находящимся в состоянии опьянения, так как такой водитель не контролирует свои действия, и подвергает опасности свою жизнь и жизнь пассажиров.
Далее, участковые уполномоченные полиции разъяснили учащимся о недопущении распития спиртных напитков и употребления табачных изделий, и о достойном поведении в обществе.
В заключение лекции был продемонстрирован видеофильм по безопасности дорожного движения. Встреча студентов с сотрудниками полиции закончилась дискуссией, в ходе которой подростки задали все интересующие их вопросы и получили на них ответы.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 16:09 17 Ноября Островные спасатели предупреждают жителей тринадцати районов области о надвигающемся циклоне
- 12:36 17 Ноября До начала зимы закончится обустройство места отдыха в поселке Весточка
- 14:26 17 Ноября Поронайские полицейские раскрыли кражу более миллиона рублей с банковской карты
15:19 17 Ноября В Южно-Сахалинске стали известны победительницы юбилейного городского конкурса «Женщина года-2017»
16:50 23 Октября В Южно-Сахалинске состоится открытое первенство по армейскому рукопашному бою
16:16 26 Октября Подозреваемый в убийстве у ночного клуба в Южно-Сахалинске сдался властям
19:47 27 Октября Сахалинская область отвоевала обратно часть денег от СРП
17:33 24 Октября Японские ученые посетили музей книги Чехова
Выбор редакции
- 16:57 Вчера В областном центре обсудили бюджет Южно-Сахалинска
- 15:27 Вчера С 29 ноября по 1 декабря областной центр и прилегающие к нему районы ожидает отключение электроэнергии
- 13:02 Вчера Городским судом Южно-Сахалинска осуждены пять лиц за гибель 69 человек
- 12:29 Вчера В Аниве пройдет первенство по бочче среди людей с ограниченными возможностями
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?