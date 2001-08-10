В СахГУ отметили день первокурсника
В Южно-Сахалинске отпраздновали день первокурсника. Традиция чествования начинающих в Сахалинском государственном университете появилась много лет назад. Но в этом году она претерпела некоторые изменения: вместо традиционного концерта виновников торжества ждал десяток интерактивных площадок. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе СахГУ.
К новоиспеченным студентам университета с приветственными словами обратились первые лица вуза, пожелав им стать частью большой студенческой семьи, найти настоящих друзей, достичь высот в науке и максимально реализоваться в университете.
Особую торжественность событию придало вручение сертификатов и благодарственных писем отличившимся в учебе и общественной деятельности. Среди отмеченных оказались и студенты, получившие стипендии президента и правительства Российской Федерации – всего 13 человек.
– То, что в нашем университете есть такие талантливые студенты – говорит о многом. Это определенный показатель работы нашего профессорско-преподавательского состава и возможности для самореализации самих студентов, – отметил исполняющий обязанности ректора СахГУ Константин Строкин.
Критериями для претендентов неизменно остаются активная научная и учебная деятельность, призовые и победные места в олимпиадах, научные статьи и публикации в печатных изданиях, патенты на изобретения.
– Для меня очень важно получить стипендию правительства РФ, потому что я готовлюсь поступать в магистратуру, – рассказала студентка 4 курса Института филологии, истории и востоковедения Мария Романова. – При помощи кураторов и кафедры мы готовили серьезные публикации в научных журналах, проводили собственные исследования. Это очень ответственно – быть в числе прошедших конкурс.
Удостоились своих наград и общественные активисты университета – волонтеры. На их плечах лежит помощь в организации и проведении мероприятий вплоть до международного уровня.
– Для всех нас студенческая жизнь – это самый памятный, насыщенный событиями и счастливыми мгновениями период жизни, – обратилась к первокурсникам проректор по воспитательной работе и социальным вопросам Светлана Барышникова. – И вы сегодня находитесь в начале этого увлекательного пути.
Знаковым завершением официальной части посвящения стала традиционная клятва первокурсников. После этого начали работу развлекательные площадки: фотобудка с моментальной печатью, игровые зоны с игровыми приставками и очками виртуальной реальности, тематическая квест-игра, фуд-зона с шоколадным фонтаном и безалкогольным коктейлем «первокурсник» и массовый 30-минутный танцевальный флеш-моб. Также студентам предстояло выбрать мистера и мисс школы «Лидер СахГУ – 2017». Ещё одним приятным сюрпризом для всех собравшихся стало выступление группы популярной группы «Real time band», исполнившей известные хиты.
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