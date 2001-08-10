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11:45, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске дадут бесплатные консультации по правовой помощи детям-инвалидам
Для южно-сахалинских семей, воспитывающих детей-инвалидов, 24 ноября проведут лекцию и бесплатные индивидуальные консультации по вопросам защиты прав и интересов детей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию города.
Мероприятие, организованное департаментом правового обеспечения администрации Южно-Сахалинска, состоится в реабилитационном центре «Преодоление» (п/р Луговое, ул. Дружбы, 103). Начало в 11.00.
Специалисты подробно расскажут о механизмах правовой помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Все желающие получат информационные материалы о правах детей-инвалидов и их законных представителей.
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