В Южно-Сахалинске группа помощи морским животным набирает волонтеров

В Южно-Сахалинске клуб «Бумеранг» набирает новую группу волонтёров по спасению морских млекопитающих, вступить в которую может любой желающий старше 18 лет. Данная работа проводится в рамках проекта «Друзья океана» при поддержке фонда президентских грантов.

Как сообщили ТИА «Острова» в клубе «Бумеранг», ежегодно десятки морских млекопитающих в Сахалинской области попадают в сети, выбрасываются на берег, получают травмы, нуждаются в помощи. В 2016 году была создана первая группа волонтёров, которая прошла курс обучения по спасению морских млекопитающих и уже готова оказать помощь попавшим в беду морским животным.

Первая встреча группы волонтёров по спасению морских млекопитающих состоится в клубе «Бумеранг» 29 ноября в 18:30 по адресу Южно-Сахалинск, ул.Невельского, д. 14/2.

Планируется, что в течение года группа пройдет подготовку и сможет оказывать помощь морским животным. В программе обучения: ознакомление с биологией морских млекопитающих, с приемами оказания первичной помощи, управление лодкой, практические выезды к местам скопления морских млекопитающих и др. В декабре планируется приезд морского биолога из Москвы для работы с волонтерами.

Получить более подробную информацию можно по телефону: 8-924-186-86-61. Для участия во встрече запись не требуется.