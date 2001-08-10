Тихоокеанское
информационное агентство
23 Ноября 2017
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15:19, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

30 ноября областной центр ожидает отключение электроэнергии

30 ноября областной центр ожидает отключение электроэнергии

30 ноября в некоторых домах Южно-Сахалинска будут производиться плановые отключения электроэнергии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго». Согласно постановлению правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии…» компания информирует о ремонтных работах на линиях электропередачи и подстанциях. В связи с проводимыми работами ограничения в электроснабжении затронут потребителей по адресам:

- ул. Дзержинского, 22; Курильская, 39, 41 – 43-а, 46-а; Хабаровская, 38, 42, 44, 48; Чехова, 7, 7-а – 30 ноября с 9:00 до 17:00.

Компания «Сахалинэнерго» отмечает, данные работы направлены на устранение дефектов оборудования и проведение его регламентного технического обслуживания, что в свою очередь влияет на качество и надежность электроснабжения. Энергокомпания просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничениями в подаче электроэнергии.

 

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