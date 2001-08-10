30 ноября областной центр ожидает отключение электроэнергии
30 ноября в некоторых домах Южно-Сахалинска будут производиться плановые отключения электроэнергии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго». Согласно постановлению правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии…» компания информирует о ремонтных работах на линиях электропередачи и подстанциях. В связи с проводимыми работами ограничения в электроснабжении затронут потребителей по адресам:
- ул. Дзержинского, 22; Курильская, 39, 41 – 43-а, 46-а; Хабаровская, 38, 42, 44, 48; Чехова, 7, 7-а – 30 ноября с 9:00 до 17:00.
Компания «Сахалинэнерго» отмечает, данные работы направлены на устранение дефектов оборудования и проведение его регламентного технического обслуживания, что в свою очередь влияет на качество и надежность электроснабжения. Энергокомпания просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничениями в подаче электроэнергии.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:38 Сегодня Сахалинцы вышли в финал всероссийского фотоконкурса
11:58 Сегодня Сергею Подоляну предложено вернуться на должность заместителя губернатора Сахалинской области
10:59 Сегодня Областные власти укрепят сотрудничество с компанией «Шлюмберже»
10:33 Сегодня Женская команда по волейболу выступила на чемпионате в Краснодаре
- 16:09 17 Ноября Островные спасатели предупреждают жителей тринадцати районов области о надвигающемся циклоне
- 12:36 17 Ноября До начала зимы закончится обустройство места отдыха в поселке Весточка
- 14:26 17 Ноября Поронайские полицейские раскрыли кражу более миллиона рублей с банковской карты
15:19 17 Ноября В Южно-Сахалинске стали известны победительницы юбилейного городского конкурса «Женщина года-2017»
16:50 23 Октября В Южно-Сахалинске состоится открытое первенство по армейскому рукопашному бою
16:16 26 Октября Подозреваемый в убийстве у ночного клуба в Южно-Сахалинске сдался властям
19:47 27 Октября Сахалинская область отвоевала обратно часть денег от СРП
17:33 24 Октября Японские ученые посетили музей книги Чехова
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?