В Томаринском районе главный федеральный инспектор провел прием граждан
Главный федеральный инспектор по Сахалинской области Сергей Будкин провёл приём жителей Томаринского района. Помимо рассмотрения заявлений граждан ГФИ посетил спортшколу, больницу, ТЭЦ и краеведческий музей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации МО «Томаринский городской округ».
За время приёма к федеральному государственному служащему поступили пять обращений от жителей Томаринского района по вопросам переселения из ветхого и аварийного жилья, жилищно-коммунального обслуживания, дорожного строительства и строительства социальных объектов, а также организации любительского рыболовства.
По двум из них – о ремонте фасада на Пионерской, 5 и установке в доме теплосчётчика, и предоставлении квартиры жителю предназначенного под снос дома – решения были приняты непосредственно на месте. В первом случае принимавший участие в приёме глава томаринской администрации Александр Кобелев пообещал жителям в течение недели прислать комиссию и обратиться в фонд капитального ремонта. А также поторопить управляющую компанию с установкой прибора учёта. Во втором – разъяснил, что процесс приобретения квартиры идёт и все обязательства администрации по предоставления жилья будут выполнены до марта 2018 года. Процедуры по покупке квартиры, оформлению документов и её передаче гражданину требуют времени в соответствии с установленными законодательством сроками.
В трёх других вопросах: о строительстве школы-сада в селе Пензенском, асфальтировании дороги от Арсентьевки до Ильинского и выдаче лицензий для любительского рыболовства в 2018 году – ГФИ пообещал разобраться более глубоко и детально, прежде чем дать развёрнутый письменный ответ.
За время своего пребывания в Томари Сергей Будкин также посетил детско-юношескую спортивную школу и прилегающий к ней горнолыжный комплекс, центральную районную больницу, томаринскую ТЭЦ и районный краеведческий музей. Он пообщался с сотрудниками учреждений, поинтересовался их достижениями и проблемами. В музее ГФИ осмотрел экспозицию и выслушал рассказ об основных вехах истории района.
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