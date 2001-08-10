Томаринцы выбрали приоритетные проекты благоустройства на 2018 год

В Томари состоялось общегородское собрание по выбору приоритетных проектов благоустройства на 2018 год. В качестве первоочередного направления бюджетного финансирования в следующем году томаринцы выбрали асфальтирование дорог по улицам Пионерской и Крупской. Об этом ТИА «Острова» сообщили пресс-службе администрации МО «Томаринский городской округ».

За такое предложение проголосовали 46 из 175 присутствовавших на мероприятии горожан. Также в тройку лидеров народного голосования вошли ремонты проездов от дома по адресу Юбилейная, 24 до улицы Ломоносова и от центральной площади города до дома по адресу Юбилейная, 5. Первый из них получил 41 голос участников схода, за второй проголосовало 32 присутствовавших на собрании томаринца.

По словам главы томаринской администрации Александра Кобелева, районные власти постараются реализовать в следующем году все три проекта, набравших наибольшее количество голосов.

- Весной, когда мы определяли приоритетные проекты благоустройства Томари на текущий год, у нас тоже был один победитель голосования жителей – асфальтирование улицы Дзержинского. Тем не менее, нам удалось воплотить в жизнь и три других инициативы граждан, также набравших много голосов на собрании. Была приведена в порядок дорога по улице Вокзальная и отремонтирована дорога от ЦРБ до площади. А также закуплено новое оборудование для спортивной школы города, - рассказал Александр Кобелев. – Точно также и в следующем году мы постараемся реализовать не только проект-победитель, но и другие пожелания жителей, набравшие наибольшее количество голосов.

Как пояснила руководитель финансового управления городского округа Наталья Лялькина, Томаринский район одним из первых на Сахалине начал активно внедрять систему инициативного бюджетирования. А начиная со следующего года, выбранные жителями сёл городского округа проекты будут участвовать в конкурсе на получение областной субсидии. На сегодняшний день на рассмотрении министерства финансов Сахалинской области уже находится пять проектов от малых населённых пунктов муниципалитета. Что же касается Томари, здесь победившие при голосовании гражданские инициативы будут финансироваться за счёт средств местной казны.

В завершение мероприятия жители Томари выбрали девять своих представителей, которые совместно с сотрудниками администрации будут участвовать в формировании технического задания на выполнение работ, заниматься контролем их исполнения и приёмкой. Окончательно итоги голосования закрепит конкурсная комиссия, в которую обязательно войдут и руководители инициативных групп. После этого комитет по управлению муниципальной собственностью Томаринского района объявит публичный конкурс по подбору подрядных организаций.

Помимо выбора приоритетных проектов благоустройства томаринцы также заслушали отчёты городских коммунальных компаний, отвечающих за отопление, водоснабжение, водоотведение и текущее обслуживание жилого фонда. На вопросы жителей города ответили руководитель АО «Тепло» «Алексей Тё и директор МУП» Томари Игорь Новик. Участникам собрания была предоставлена возможность публично задать свои наболевшие вопросы руководству обслуживающих организаций, поделиться своим мнением о качестве их работы и высказать пожелания на будущее. Все прозвучавшие в адрес коммунальщиков замечания будут взяты районной администрацией на контроль. В целом же участники собрания оценили результаты работы созданной в марте муниципальной управляющей компании положительно, оценив ситуацию в коммунальной сфере города как изменившуюся в лучшую сторону.