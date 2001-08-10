Сахалинцы поучаствуют в акции «Безопасный лёд»
Для того чтобы предотвратить провалы людей и техники под лёд, а также не допустить случаев отрыва мерзлых покровов с людьми, в Сахалинской области проводится межведомственная акция «Безопасный лёд». С ноября по март на водоёмах и на морском побережье представители различных ведомств будут контролировать обстановку и проводить профилактическую работу, разъясняя людям правила безопасного поведения на льду. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управлении МЧС по области.
Спасательные службы ожидают увеличения эффективности акции от привлечения к работе с любителями зимней рыбалки сотрудников правоохранительных органов, муниципалитетов, различных организаций, а также общественности. Межведомственный подход к проведению акции позволит использовать доступные меры воздействия на граждан с большей пользой. Планируется, что каждый месяц на протяжении недели такие сводные профилактические группы будут патрулировать водоёмы и вести профилактическую работу.
Среди основных задач специалистов, принимающих участие в акции «Безопасный лёд», выявление мест несанкционированного выезда на лёд автотранспорта, патрулирование водоёмов и участков морского побережья, где сахалинцы традиционно занимаются подлёдным ловом рыбы, а также проведение занятий в образовательных учреждениях, санаториях и других объектах, расположенных у воды. Главам местного самоуправления предлагается определить безопасные места для зимней рыбалки и других общественных нужд и обозначить их ограждениями.
В настоящее время в Сахалинской области в акции задействованы 12 профилактических и 30 патрульных групп. Общая численность участников – около 150 человек. Наиболее интенсивно в ноябре профилактическая работа ведётся в Ногликском, Александровск-Сахалинском и Охинском районах. Такая география активности связана с тем, что на водоёмах в перечисленных муниципальных образованиях сформировался устойчивый ледовый покров и люди активно занимаются характерным для островного региона видаом активного отдыха – зимней рыбалкой.
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