В Южно-Сахалинске дадут консультации по электронным услугам
24 ноября состоится встреча специалистов управления документационного обеспечения администрации областного центра с жителями села Березняки. Всех желающих получить консультации по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде приглашают в 11.00 в дом культуры «Родник» (ул. Крайняя, 8а).
Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию Южно-Сахалинска, в планировочных районах и на удаленных территориях, входящих в состав городского округа, продолжаются встречи в рамках информирования населения о предоставлении муниципальных услуг в электронной форме через портал государственных и муниципальных услуг Сахалинской области.
Как отметила начальник управления делами администрации города Южно-Сахалинска Татьяна Федонькина, дистанционная возможность получить услуги очень востребована жителями. Они прекрасно понимают, что лучше один раз познакомиться с принципами работы системы, чем тратить личное время и подстраиваться под график учреждений. Специалисты уже провели подобные выездные консультации для жителей таких сел как Синегорск, Ключи и п/р Луговое, Ново-Александровск.
Удобнее в этом отношении жителям Ново-Александровска. На территории планировочного района находится отделение многофункционального центра предоставления услуг (ул. Советская, 76). Здесь в постоянном режиме также можно зарегистрироваться, подтвердить личность, подать заявку на предоставление государственной или муниципальной услуги.
На каждой встрече в селах присутствовали более 30 жителей, в том числе представители детских садов, школ, больниц, библиотек, пенсионеры. Их знакомили с наглядными пособиями, памятками и помогали им в регистрации личного кабинета на портале и в направлении заявок на предоставление услуг. Специалисты зарегистрировали 27 человек с подтверждением личности в ЕСИА, предоставили жителям техническую и консультационную возможность направить заявки на предоставление услуг.
До конца года подобные выездные приемы пройдут:
- 7 декабря - с. Дальнее, ул. Новая, 20;
- 15 декабря - п/р Хомутово, ул. 2-я Центральная, 39, 2-й этаж.
Уточнить время проведения консультаций и задать интересующие вопросы можно по телефону 300-810.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:38 Сегодня Сахалинцы вышли в финал всероссийского фотоконкурса
11:58 Сегодня Сергею Подоляну предложено вернуться на должность заместителя губернатора Сахалинской области
10:59 Сегодня Областные власти укрепят сотрудничество с компанией «Шлюмберже»
10:33 Сегодня Женская команда по волейболу выступила на чемпионате в Краснодаре
- 16:09 17 Ноября Островные спасатели предупреждают жителей тринадцати районов области о надвигающемся циклоне
- 12:36 17 Ноября До начала зимы закончится обустройство места отдыха в поселке Весточка
- 14:26 17 Ноября Поронайские полицейские раскрыли кражу более миллиона рублей с банковской карты
15:19 17 Ноября В Южно-Сахалинске стали известны победительницы юбилейного городского конкурса «Женщина года-2017»
16:50 23 Октября В Южно-Сахалинске состоится открытое первенство по армейскому рукопашному бою
16:16 26 Октября Подозреваемый в убийстве у ночного клуба в Южно-Сахалинске сдался властям
19:47 27 Октября Сахалинская область отвоевала обратно часть денег от СРП
17:33 24 Октября Японские ученые посетили музей книги Чехова
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?