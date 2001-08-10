В Южно-Сахалинске дадут консультации по электронным услугам

24 ноября состоится встреча специалистов управления документационного обеспечения администрации областного центра с жителями села Березняки. Всех желающих получить консультации по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде приглашают в 11.00 в дом культуры «Родник» (ул. Крайняя, 8а).

Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию Южно-Сахалинска, в планировочных районах и на удаленных территориях, входящих в состав городского округа, продолжаются встречи в рамках информирования населения о предоставлении муниципальных услуг в электронной форме через портал государственных и муниципальных услуг Сахалинской области.

Как отметила начальник управления делами администрации города Южно-Сахалинска Татьяна Федонькина, дистанционная возможность получить услуги очень востребована жителями. Они прекрасно понимают, что лучше один раз познакомиться с принципами работы системы, чем тратить личное время и подстраиваться под график учреждений. Специалисты уже провели подобные выездные консультации для жителей таких сел как Синегорск, Ключи и п/р Луговое, Ново-Александровск.

Удобнее в этом отношении жителям Ново-Александровска. На территории планировочного района находится отделение многофункционального центра предоставления услуг (ул. Советская, 76). Здесь в постоянном режиме также можно зарегистрироваться, подтвердить личность, подать заявку на предоставление государственной или муниципальной услуги.

На каждой встрече в селах присутствовали более 30 жителей, в том числе представители детских садов, школ, больниц, библиотек, пенсионеры. Их знакомили с наглядными пособиями, памятками и помогали им в регистрации личного кабинета на портале и в направлении заявок на предоставление услуг. Специалисты зарегистрировали 27 человек с подтверждением личности в ЕСИА, предоставили жителям техническую и консультационную возможность направить заявки на предоставление услуг.

До конца года подобные выездные приемы пройдут:

- 7 декабря - с. Дальнее, ул. Новая, 20;

- 15 декабря - п/р Хомутово, ул. 2-я Центральная, 39, 2-й этаж.

Уточнить время проведения консультаций и задать интересующие вопросы можно по телефону 300-810.