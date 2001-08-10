Выпускники детских домов пожаловались на некачественные квартиры
Выпускники детских домов пожаловались на некачественные квартиры от ООО «Сахалин-Инжиниринг». Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию Южно-Сахалинска. Квартиры в некоторых новостройках по улице Институтской администрация областного центра приобрела для обеспечения жилыми помещениями выпускников государственных социальных учреждений и находящихся под опекой. Часть новоселов получила ключи в 2016 году, а остальные — в 2017 году.
Однако в процессе эксплуатации стали выявляться различного рода дефекты, о которых было доложено мэру Сергею Надсадину. По поручению градоначальника создана комиссия, куда вошли представители профильных подразделений администрации.
Специалисты провели оценку качества предоставленного лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилья. Во время осмотра помещений был выявлен ряд дефектов, составлены соответствующие акты. В ближайшее время документы будут переданы ООО «Сахалин-Инжиниринг». В рамках гарантийных обязательств застройщик должен устранить нарушения.
Администрация Южно-Сахалинска взяла на контроль ситуацию, связанную с жалобами жильцов домов № 19, 19/1, 19/2, 19/3 по ул. 3-й Институтской в Новоалександровске.
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