Делегация из Японии посетила Холмск

Делегация из города Кусиро прибыла в Холмск, чтобы обсудить детали и подписать соглашение о сотрудничестве между детскими садами.

История сотрудничества двух городов - солидная. Города-побратимы уже 42 года. Сегодня визит начался со знакомства с главой администрации округа Андреем Сухомесовым, он поприветствовал гостей теплыми словами: «Основа нашей сегодняшней встречи - это наши дети, дети - это будущее, хотелось бы, чтобы на основе этих встреч, укрепились связи между нашими городами, чтобы мы и далее чувствовали себя добрыми друзьями». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации Холмска.

Начать обмен японская сторона предлагает с малого - детских рисунков, а далее перейти к образовательным программам и технологиям, играм и инновационным идеям. В администрации Холмского городского округа участники встречи обменялись подарками, а затем отправились в центральный дом культуры, где почётных гостей встретили по-русски – с хлебом и солью.

Далее гости из страны восходящего солнца посетили муниципальный музей. Здесь хранятся предметы быта и истории народов Сахалина. Особое место занимают экспонаты периода Карафуто. Зная об этом заранее, гости приготовили хранителям особый подарок – бамбуковый варган. Руководитель делегации Ивасаки Морио - председатель совета директоров организации социального обеспечения «Кусиро Вакакусакай» рассказал, что родился на Сахалине – в 60-ти километрах от Анивы. Не удивительно, что экспонаты историко-культурного центра Холмска разбудили ностальгию, глубоко уснувшую в душе Ивасаки Морио: «Самое яркое, что я запомнил из проживания на Сахалине это то, что я здесь научился плавать в реке. Сегодня обратил особое внимание на природу. Пейзажи напомнили мне о красивых горах, красивых реках, и о том, что тогда ещё воды не было – водопровода, и приходилось часто набирать воду в реке».

Любопытные оригами, аппликации и фотоснимки, привезенные делегатами в Холмск, стали частью выставки, оформленной в фойе центрального дома культуры. Все работы выполнены детьми из страны восходящего солнца в подарок детям Сахалина.

24 ноября гости из города-побратима Кусиро познакомятся с воспитанниками детских садов «Улыбка» и «Дружба» и осмотрят спортивные площадки Холмска. Итогом визита станет подписание соглашения об укреплении связей между детскими садами. Также в ближайших планах – наладить двухсторонние поездки детей двух стран в гости друг к другу по обмену.