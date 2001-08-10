Всероссийский географический диктант пройдет и на Сахалине

Всероссийский географический диктант пройдет по всем районам Сахалина. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования области.

«Всероссийский географический диктант» – проект русского географического общества. Датой проведения диктанта в 2017 году станет 26 ноября. Масштабная образовательная акция, инициатором которой является Владимир Путин, проводится русским географическим обществом в третий раз.

Напомним, что географический диктант проводится российским географическим обществом с 2015 года. В 2015 году в акции приняли участие 71 929 человек. В 2016 году - 187 187 человек.

Диктант традиционно состоится во всех регионах нашей страны в 12:00 по местному времени. Для тех, кто не сможет лично присутствовать ни на одной из площадок, останется возможность написать диктант онлайн - этот вариант будет доступен с 14:00ч. 26 ноября на сайте проекта.

Диктант будет включать в себя 30 тестовых заданий, разделенных на три блока. Первый состоит из вопросов на знание географических понятий и терминов. Второй направлен на проверку умений работать с картой. Третий – на определение географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из художественных произведений. Высшая оценка, которую можно получить за диктант – 100 баллов.

Результаты станут известны 25 декабря 2017 года и будут опубликованы на сайте.

Приглашаем всех желающих 26 ноября принять участие в географическом диктанте. Регистрация участников на площадках начнется с 11.00ч.

Список площадок на территории Сахалинской области:

1. МО «Корсаковский городской округ»:

- Средняя общеобразовательная школа № 1,

г. Корсаков, ул. Краснофлотская, 1.

2. МО «Макаровский городской округ»:

- Средняя общеобразовательная школа № 2,

г. Макаров, ул. 50 лет Октября, 26.

3. МО «Невельский городской округ»

- Средняя общеобразовательная школа № 2,

г. Невельск, ул. Школьная, 42.

- Средняя общеобразовательная школа»,

с. Горнозаводск,ул. Клубная, 10.

4. МО «Томаринский городской округ»

- Средняя общеобразовательная школа № 2,

г.Томари, ул. Садовая, 41.

5. МО «Южно- Курильский городской округ»

- Средняя общеобразовательная школа, пгт. Южно- Курильск,

- Средняя общеобразовательная школа, с. Дубовое.

6. МО городской округ «Город Южно- Сахалинск»

- Сахалинский государственный университет

г. Южно- Сахалинск, Коммунистический проспект 33, актовый зал (1 этаж).

-Средняя общеобразовательная школа № 1,

г. Южно- Сахалинск, ул. Амурская, 121.

-Гимназия № 2,

г. Южно- Сахалинск, пр. Победы, 80.

7. МО Углегорский муниципальный район

- Средняя общеобразовательная школа № 5,

г. Углегорск, ул. 8 Марта, д. 1.

8. МО «Поронайский городской округ»

- Централизованная библиотечная система,

г. Поронайск, ул. Гагарина, 45.

9. МО «Долинский городской округ»

-Средняя общеобразовательная школа № 1,

г. Долинск, ул.Комсомольская, 25.

10.МО «Холмский городской округ».

- Учреждение дополнительного педагогического образования информационно- методический центр,

г. Холмск, ул. Советская, 70,

11. МО «Александровск- Сахалинский городской округ»

-Средняя общеобразовательная школа № 1,

г. Александровск- Сахалинский, ул. Карла Маркса, 28.

12.МО «Курильский городской округ»

-Средняя общеобразовательная школа,

г. Курильск , ул. Евдокимова, 5.

13.МО «Смирныховский городской округ»

-Средняя общеобразовательная школа,

с. Буюклы, ул. Школьная, 14.

14.MO «Тымовский городской округ»

- Средняя общеобразовательная школа №3,

пгт. Тымовское, ул. Криворучко, 8.