В Южно-Сахалинске реконструируют подстанцию «Юго-Западная»
ПАО «Сахалинэнерго» приступило к установке нового силового трансформатора на подстанции (ПС) 110 кВ «Юго-Западная» в г. Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергетической компании.
Новое оборудование в два раза мощнее своего предшественника, что позволит удовлетворить возросший уровень электропотребления в областном центре и повысить надежность электроснабжения центральной части города.
Увеличение мощности ПС «Юго-Западная» предусмотрена стратегией развития «Сахалинэнерго» и инвестиционной программой компании. Стоимость оборудования и монтажных работ составит около 45 млн. рублей.
Новый трансформатор массой более 80 тонн и мощностью 40 МВА изготовлен на заводе «Тольяттинский трансформатор». Также предусмотрен монтаж элегазовых выключателей, которые значительно надежнее своих масляных аналогов, обладают повышенной сейсмостойкостью. Кроме того, оборудование будет оснащено высокочувствительной дуговой защитой с использованием фоторезисторов и системой блокировки от ошибочных действий персонала.
Завершить монтажные работы планируется в декабре 2017 года.
Высоковольтная ПС «Юго-Западная» играет важную роль в электроснабжении города Южно-Сахалинска, а также Анивского и Невельского районов. Реконструкция подстанции, а также ввод в работу новых подстанций напряжением 35 кВ «Петрова», «11-й микрорайон» в областном центре позволят подключить к централизованному электроснабжению новых энергоемких потребителей, снизят нагрузку на электрические сети в центральной части города и создадут дополнительную резервную схему электроснабжения.
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