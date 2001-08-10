В областном центре пройдет лекция посвященная Сахалину

Об известных и неизвестных фактах прошлого и настоящего самого большого острова России расскажут южносахалинцам в эту субботу, 25 ноября, в рамках проекта «Лекториум».

Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска, лекцию проведет директор политехнического колледжа Сахалинского государственного университета, кандидат педагогических наук Сергей Шаров. Мероприятие состоится в 12.00 в городской библиотеке имени О.П. Кузнецова (ул. Ленина, 244). Участие для всех горожан абсолютно бесплатное и не требует предварительной записи.

В рамках проекта, разработанного МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска» совместно с МБУ «Центр молодежных инициатив» и СахГУ, для всех желающих каждую субботу до конца декабря будут проходить лекции по психологии, литературе, географии, астрономии и т. д.

Ознакомиться с расписанием проекта «Лекториум» можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Актуально».