Автодорогу Оха - Москальво закрыли до улучшения погодных условий
До улучшения погодных условий и окончательной расчистки дороги остается закрытым движение автотранспорта на автодороге Оха - Москальво. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управление МЧС России по Сахалинской области. Спасательные службы рекомендуют скорректировать планы передвижения в соответствии с приведённой информацией.
24 ноября с 13.00 ограничено движение для автотранспорта на автодороге Оха- Москальво. Для обеспечения безопасности на закрытом участке трассы задействованы посты ГИБДД.
Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует водителям воздержаться от поездок в указанных направлениях, заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.
Уточнить информацию о времени открытия движения на указанных участках автодорог можно у дежурного диспетчера ГКУ «Управление автомобильных дорог по Сахалинской области» по телефону 8(4242) 722-793.
Телефон пожарно-спасательной службы: 01 (со стационарного), 101 (с мобильного).
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