Автодорогу Оха - Москальво закрыли до улучшения погодных условий

До улучшения погодных условий и окончательной расчистки дороги остается закрытым движение автотранспорта на автодороге Оха - Москальво. Об этом ТИА «Острова» сообщили в главном управление МЧС России по Сахалинской области. Спасательные службы рекомендуют скорректировать планы передвижения в соответствии с приведённой информацией.

24 ноября с 13.00 ограничено движение для автотранспорта на автодороге Оха- Москальво. Для обеспечения безопасности на закрытом участке трассы задействованы посты ГИБДД.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует водителям воздержаться от поездок в указанных направлениях, заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.

Уточнить информацию о времени открытия движения на указанных участках автодорог можно у дежурного диспетчера ГКУ «Управление автомобильных дорог по Сахалинской области» по телефону 8(4242) 722-793.

Телефон пожарно-спасательной службы: 01 (со стационарного), 101 (с мобильного).