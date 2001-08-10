Тихоокеанское
информационное агентство
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14:47, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

1 декабря областной центр ожидает отключение электроэнергии

1 декабря областной центр ожидает отключение электроэнергии

1 декабря в некоторых домах Южно-Сахалинска будут производиться плановые отключения электроэнергии. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго». Согласно постановлению правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии…» компания информирует о ремонтных работах на линиях электропередачи и подстанциях. В связи с проводимыми работами ограничения в электроснабжении затронут потребителей по адресам:

- ул. 2-я Северная, 1; Дружбы, 120-б; Комсомольская, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 – 23, 27; Мечты – полностью; Сиреневая, 7, 10; пер. Горького – полностью; Железнодорожный, 1-а – 1 декабря с 9:30 до 17:00;

- ул. Ленина, 482; пер. Отдалённый, 1 – 9б, 11-а, 11-б – 1 декабря с 10:00 до 17:00.

Компания «Сахалинэнерго» отмечает, данные работы направлены на устранение дефектов оборудования и проведение его регламентного технического обслуживания, что в свою очередь влияет на качество и надежность электроснабжения. Энергокомпания просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничениями в подаче электроэнергии.

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